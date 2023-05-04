Стало известно, что ВСУ стягивают технику к границе Приднестровья РВ: ВСУ стягивают составы с техникой к границе с Приднестровьем

Фото: Wolfgang Müller/dpa/Global Look Press

САУ Panzerhaubitze 2000

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают в сторону Приднестровья составы с техникой и артиллерийскими орудиями, в том числе с самоходными гаубицами. По его данным, также к границам непризнанной республики перебрасывается личный состав ВСУ.

RT ранее сообщило, что ВСУ отправили тысячи солдат в Одесскую область, где планируются провокации в отношении Приднестровья. По данным издания, с 9 по 15 мая одна группировка ВСУ намерена выдвинуться в сторону Тирасполя.

Провокацией в непризнанной республике украинские силы рассчитывают отвлечь российские войска. Целью второй группировки в это время станет село Колбасна в Приднестровье, где находятся склады с боеприпасами.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев сообщил NEWS.ru, что ВСУ могут напасть на Приднестровье, если анонсируемое контрнаступление провалится. По его мнению, Украина может решить устроить там резню. Перенджиев добавил, что Приднестровье обладает не очень хорошим положением с точки зрения обороны.