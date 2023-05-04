Кулеба: Киев не намерен нападать на Приднестровье, но держит армию у границ

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украина не намерена атаковать Приднестровье, но держит войска у его границ, заявил руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью молдавскому телеканалу TV8. По его словам, ВСУ не будут предпринимать каких-либо действий, поскольку признают суверенитет Молдавии.

Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге — это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией. Но я хочу подчеркнуть, что Приднестровье — это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдавии. И мы абсолютно уважаем тот путь, который выберет правительство Молдавии в том, что касается отношений с Приднестровьем и реинтеграции этого региона, — заявил Кулеба.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщал, что ВСУ стягивают в сторону Приднестровья составы с техникой и артиллерийскими орудиями, в том числе с самоходными гаубицами.

В марте украинские пограничники начали рыть траншеи на границе с Молдавией. Киев объяснил свои действия борьбой с иностранцами, незаконно пересекающими границу, и контрабандой. Траншеи появились на украинской территории вблизи пунктов пропуска и приграничных дорог.