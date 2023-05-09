Снаряд ВСУ упал перед детским садом в Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи Брянской области

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Утром 9 мая украинские военные открыли огонь по населенному пункту Курковичи Брянской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, один из снарядов упал возле здания детского садика, в результате чего в помещении загорелись постельные принадлежности, также были выбиты стекла. Еще один боеприпас приземлился на спортивной площадке. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сегодня в 5.30 ВСУ обстреляли населённый пункт Курковичи Стародубского муниципального округа. Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Нарушено электроснабжение. <...> Еще одним снарядом повреждена спортивная площадка, — написал Богомаз.

Он подчеркнул, что пограничники смогли потушить огонь до приезда пожарных. На месте работают оперативные службы области.

5 мая Telegram-канал Baza сообщил, что украинский беспилотник атаковал строящееся здание в районе населенного пункта Новенькое Суземского района Брянской области. По информации канала, атака произошла около полудня. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Также сообщалось, что недалеко от села Головчино был сбит беспилотник, запущенный днем 5 мая со стороны поселка Одноробовка Харьковской области, расположенного в двух километрах от границы с Россией. Дрон был засечен российскими военными и сбит, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал.