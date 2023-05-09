В ООН назвали мир на Украине невозможным Генсек ООН Гутерриш заявил, что мирные переговоры по Украине сейчас невозможны

Фото: Министерство обороны Украины

Мирные переговоры по Украине в данный момент времени невозможны, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью El Pais. Он добавил, что несмотря на сложности, диалог ведется с обеими сторонами конфликта для решения конкретных проблем.

На данный момент я не вижу никакой возможности для немедленного достижения. Но мы не говорим о будущем — глобального прекращения огня, мирных переговоров, — заявил он.

Ранее заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что Организации Объединенных Наций угрожают распад и утрата статуса международной площадки по поддержанию мира, если ее постоянные члены — страны Запада не выстроят конструктивного диалога с Москвой. Он подчеркнул, что обстановка в организации является максимально напряженной за всю историю.

Он не исключил, что в отсутствие компромиссов в ООН начнется процесс распада, так как сегодня организация превращается из площадки для диалога и поиска решений в трибуну для взаимных нападок и обвинений. Как считает Бакланов, выступление главы МИД России Сергея Лаврова в Совете Безопасности может послужить очень значительным информационно-разъяснительным моментом для миллионов людей, потому что то, что происходит в Совбезе, публикуют в западной прессе.