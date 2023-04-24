Дипломат допустил распад ООН Дипломат Бакланов допустил распад ООН без конструктивного диалога Запада с Россией

Фото: Mark Garten/UN Photo/Global Look Press

Василий Небензя

Организации Объединенных Наций угрожает распад и утрата статуса международной площадки по поддержанию мира, если ее постоянные члены — страны Запада не выстроят конструктивного диалога с Москвой, заявил в разговоре с «Радио 1» заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. Он подчеркнул, что обстановка в организации является максимально напряженной за всю историю.

Постоянные члены Совета Безопасности ООН — западные государства и Россия — фактически находимся в состоянии военных действий, правда, опосредствованных на Украине. Поэтому на данный момент о какой-то роли Совета Безопасности ООН в защите мира не может идти речи, потому что те государства, которые несут основную ответственность за мир, не сходятся во взглядах, — отметил дипломат.

Он не исключил, что в отсутствии компромиссов в ООН начнется процесс распада, так как сегодня организация превращается из площадки для диалога и поиска решений в трибуну для взаимных нападок и обвинений. Как считает Бакланов, выступление Сергея Лаврова в Совете Безопасности может послужить очень значительным информационно-разъяснительным моментом для миллионов людей, потому что то, что происходит в Совбезе, публикуют в западной прессе.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл 24 апреля в Нью-Йорк, где в течение двух дней под его председательством пройдет заседание Совета Безопасности ООН.