«Попадание неплохое»: Пригожин об ударе ВСУ из HIMARS по военнопленным Пригожин заявил, что ВСУ ударили из HIMARS по своим военнопленным

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram сообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что украинские военные нанесли удар по объекту в Донбассе, где содержались пленные бойцы ВСУ. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Только что по этому объекту прилетели HIMARS. Сколько пленных погибло — будем разбираться. Уничтожают сами себя. Кроме этого, вызываем следственную группу для сбора материалов. <...> Сам лично осмотрел место попадания ракет. На первый взгляд, все пленные украинцы целы. Поэтому если вы все-таки хотели их уничтожить, надо срочно повторять. Координаты все есть, попадание неплохое, но HIMARS работают не очень хорошо, — сказал Пригожин.

Он также напомнил, что ЧВК «Вагнер» перестала брать в плен украинских военных, однако те пострадавшие подлежали обмену еще до решения руководства компании. Предприниматель отметил, что пленных солдат лечили и кормили.

Ранее боец спецназа Южной группировки войск с позывным Дачник рассказал, что украинских минометчиков под Авдеевкой накрыло огнем собственной и российской авиации. Он отметил, что летчики ВСУ отстреляли по своим военным полные боекомплекты. Военнослужащий признался, что его порадовала такая «меткость» Воздушных сил Украины.