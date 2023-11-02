А король-то голый: армия США может оказаться слабее в бою, чем нам обещали

Фото: Tsgt. Brittany Murphy/U.S. Space/Global Look Press

Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III

Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III у Соединенных Штатов прошел неудачно. Американским военно-воздушным силам пришлось подорвать МБР над Тихим океаном. Хоть прошлый, сентябрьский запуск Minuteman III и прошел успешно, сегодняшний конфуз заставляет усомниться в мощи армии США.

Для столь сильной и богатой страны, как Соединенные Штаты, провальный запуск МБР — непозволительная роскошь. Особенно, если учитывать, что Minuteman III — единственная межконтинентальная баллистическая ракета США, которая способна достать до ее главного противника, России.

Американская МБР, мягко скажем, не первой свежести. Соединенные Штаты создали Minuteman III в 1970 году и используют до сих пор.

Россия при этом уделяет своей ядерной триаде гораздо больше внимания. С 2018 года страна активно использует гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые могут нести ядерную боеголовку. В 2023 Россия приняла на вооружение новейшую МБР «Сармат». К тому же в ближайшие годы Москва, возможно, начнет серийное производство подводной торпеды «Посейдон». Она сможет поражать противника ядерными боезарядами на расстоянии нескольких тысяч километров от территории РФ.

Неудачный запуск американской МБР невольно заставляет российские общество задаться вопросом, действительно ли у США сильная армия или этот миф был создан искусственно?

Фото: John Turner/AP/TASS

Ширма упала

На протяжении десятилетий многие страны мира пиарили свои вооруженные силы, называя их непобедимыми. Но как только этот факт проверялся на практике, оказывалось, что «король-то голый». Например, Франция раньше держала под контролем почти всю Африку. Но затем в Нигере произошел военный переворот, и Париж вынужден был вывести оттуда войска. До этого Францию выгнали из Мали и Буркина-Фасо.

Пятая республика является одной из сильнейших стран Западной Европы в плане экономики и военной мощи. Несмотря на это, при появлении риска прямого столкновения с противником Франция тут же вывела войска. Но если бы она была действительно сильной, то не капитулировала бы в целых трех странах.

Вторым крупнейшим разочарованием последних лет стал провал израильской армии в конфликте с ХАМАС. Тель-Авив считал свои вооруженные силы сильнейшими в регионе и одними из мощнейших во всем мире. Но когда начались настоящие боевые действия, то оказалось, что израильская армия почти ни на что не способна. Хамасовцы спокойно прорвались через границу, взяли в плен солдат ЦАХАЛ и сожгли несколько хваленых израильских танков.

Израиль пытается уничтожить своего противника уже почти месяц — с 7 октября. Каждый день бомбит сектор Газа и делает вылазки на его территорию. Однако «сильнейшая армия региона» смогла выполнить план «по уничтожению ХАМАС» всего на 10%. Это очень слабый результат.

Даже имея группировку в 300 тысяч человек, Тель-Авив не может победить соперника, который спрятался на территории площадью всего около 360 кв. км. К слову, площадь Мариуполя — 244 кв. км.

Фото: Hannibal Hanschke/EPA/ТАСС Военная техника Израиля концентрируется вдоль границы с сектором Газа

Вдруг американская армия тоже пустышка?

Складывается впечатление, что после окончания холодной войны многие страны Запада почувствовали исчезновение угрозы и расслабились. Это привело к деградации их вооруженных сил. Франция и Израиль уже показали свою беспомощность в военном плане. Вдруг и американская армия такая же слабая?

В настоящей войне с противником, оснащенным современным оружием, мы американских военных уже давно не видели. Единственное, где были более-менее серьезные боевые действия в последние десятилетия, — Афганистан. Но даже там США не смогли за 20 лет разгромить «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ). После чего вышли из страны.

Единственными несомненными победами американцев можно считать только бомбардировку Югославии в 1999 году и вторжение в Ирак, когда в 2003-м был свергнут Саддам Хусейн. Но с тех пор прошло уже 20 лет, и за это время никаких результатов американцы не показывали. К тому же в этих конфликтах принимали участие не только Соединенные Штаты, но и другие союзники по НАТО. А что, если США больше не пытались никого свергнуть силовым путем, поскольку уже на это не способны?

Вся сила Соединенных Штатов держится только на страхе противников получить ответный удар. Вашингтон внушил другим странам, что если они нападут, то им будет дан жесточайший ответ (в том числе ядерным оружием). Вот только в Ираке и Сирии американские базы кто-то обстреливает уже несколько недель подряд, а США с этим ничего не делают. Да и ядерное оружие Соединенных Штатов дало осечку.

Что будет, если, посмотрев на неудачный запуск Minuteman III и провалы сателлитов Запада, найдется страна, которая не побоится атаковать США напрямую? Не исключено, что в бою американская армия окажется намного слабее, чем нам это внушают.

Ослабела ли американская армия, мы узнаем очень скоро. Ведь Китай через некоторое время закончит наращивание военной мощи и захочет занять трон мирового гегемона. Война за Тайвань уже близко.

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