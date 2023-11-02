ВВС США уничтожили МБР Minuteman III из-за аномалии

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские военные взорвали над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, передает Reuters заявление пресс-службы ВВС США. Командование Военно-вооруженных сил подтвердило, что при испытательном пуске возникли неполадки, причину которых будут выяснять специалисты.

[Подразделение] Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном <...> из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния, — подчеркнули в ведомстве.

Для установления причины «аномалии» создана комиссия из представителей профильных ведомств. В Пентагоне подчеркнули, что неудачный пуск дал оборонному министерству полезную информацию о поддержании боеготовности МБР.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки могут отказаться от танков Abrams M1, которые продемонстрировали плохую живучесть под управлением ВСУ в зоне специальной военной операции. Их место в боях будущего могут занять беспилотные бронемашины, которые отличаются легкостью и компактностью. Кроме того, в Вашингтоне задумались о создании модификации M1 следующего поколения, оснащенной пушками большего калибра, а также гиперзвуковыми противотанковыми ракетами.