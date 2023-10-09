США хотят отказаться от танков M1 Abrams после провала в СВО: чем заменят США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за их уязвимости

Фото: Army Sgt. Arturo Guzman

Соединенные Штаты Америки могут в ближайшее время отказаться от тяжелых танков M1 Abrams из-за негативного опыта применения бронетехники в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает издание Asia Times. Какие недостатки есть у основной боевой машины Вашингтона?

Что говорят журналисты про M1 Abrams

В публикации Asia Times говорится, что в США намерены отказаться от танков M1 Abrams из-за ненадежности техники, проявившейся в ходе работы в зоне СВО.

«Исследование армии США рекомендовало постепенно отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких, меньших по размеру беспилотных машин, ссылаясь на проблемы живучести техники, проявившиеся на полях сражений <...> на Украине», — пишет издание.

Авторы материала отметили, что в Вашингтоне задумались о создании модификации M1 следующего поколения, оснащенной пушками большего калибра, а также гиперзвуковыми противотанковыми ракетами.

В Asia Times подчеркнули, что американский танк, который потребляет большое количество топлива, нуждается в отработанной системе логистики.

30 сентября обозреватели китайского издания Sohu сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может разочароваться в танках M1 Abrams, первая партия которых прибыла в Киев.

В публикации говорится, что американские танки непривычны для украинских военных, поэтому эффективность бронетехники на поле боя может оказаться достаточно низкой. При этом обслуживать и ремонтировать технику бойцы ВСУ самостоятельно не смогут, и ее придется отправлять в страны НАТО.

«У российской армии сильные оборонительные позиции, а также боевые вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты, которые могут поражать уязвимые места танков. Миф о непобедимости лопнул, как мыльный пузырь», — резюмировали в Sohu.

Фото: Army Thomas Gagnier

Почему США не хотят поставлять Киеву M1 Abrams

Военный эксперт Владимир Прохватилов в разговоре с NEWS.ru обратил внимание, что Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в том, чтобы их техника уничтожалась в зоне проведения СВО.

«Военно-промышленный комплекс США — частный, и акционеры этих компаний не заинтересованы в том, чтобы их техника была уничтожена на Украине, иначе их имидж пострадает. Современные танки Abrams беззащитны перед беспилотниками, и американцы будут использовать сейчас любые аргументы, чтобы приостановить их поставки в зону боевых действий», — заявил он.

Эксперт объяснил, что маневренность танков M1 Abrams хуже, чем у Challenger. Кроме того, эти боевые машины требуют много топлива, поэтому у Украины нет возможности использовать данные танки на поле боя.

Какую модель M1 Abrams Вашингтон поставил Киеву

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США поставили ВСУ танки M1 Abrams.

«Хорошие новости. <...> Abrams уже на Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок», — сказал украинский лидер.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, США передали Киеву экспортную версию танка — M1A1.

«Американцы публично пообещали провести с ними специальную работу — на случай, если россиянам на Украине в качестве трофея достанется экземпляр танка. Чтобы мы не узнали их секреты, особенно касательно брони, в состав которой добавлен обедненный уран. Он повышает прочность этой брони», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Леонков уверен, что Белый дом не станет отправлять Украине более новую модификацию M1A2, потому что эти танки необходимы им самим.

«На базе корпусов M1A2 они хотят создать некий американский аналог „Арматы“ под названием Abrams X. На их корпуса они поставят боевой модуль с пушкой 120-мм. В башне также будет располагаться автомат заряжения», — рассказал эксперт.

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