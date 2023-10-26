БПЛА атаковал американскую базу на западе Ирака

Фото: Derek Mustard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ударный беспилотник в очередной раз атаковал военную базу США Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, сообщает телеканал Al Mayadeen. По его сведениям, ответственность за атаку взял на себя иракский филиал движения ХАМАС.

Цель атаки беспилотника была достигнута, информации о нанесенном ущербе или людских потерях не приводится.

До этого Айн-эль-Асад подверглась обстрелу со стороны одной из действующих в регионе радикальных группировок. Базу атаковали из реактивной установки залпового огня «Град», в результате чего на территории разорвалось несколько ракет.

Также ранее была обстреляна военная база США в районе расположения нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. Удары были нанесены при помощи беспилотников.

Сейчас ВС США контролируют территории на севере и северо-востоке страны в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке, Ракка, где расположены крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Дамаск в этой связи заявлял, что США занимаются «государственным пиратством» и «неприкрытой кражей нефти».

В начале августа на военном объекте ВС США в сирийской Хасеке прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщали, что инцидент произошел в районе нефтяного месторождения Эль-Джабса, который американские военные используют в качестве базы.