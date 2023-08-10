Очевидцы сообщили о взрыве на военной базе США в Сирии Взрывы прогремели на военной базе США в сирийской провинции Хасеке

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Сильный взрыв прогремел на территории военной базы США, расположенной в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев происшествия. Собеседники агентства отмечают, что на территории базы после взрыва наблюдается пламя.

По имеющимся данным, взрыв прозвучал в домах на территории нефтяного месторождения Эль-Джабса, используемого американскими военными в качестве базы. Другие подробности не сообщаются.

В настоящее время Вооруженные силы США контролируют территории на севере и северо-востоке страны в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке, Ракка, где расположены крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Дамаск в этой связи заявлял, что США занимаются «государственным пиратством» и «неприкрытой кражей нефти».

Ранее сообщалось, что Москва оказалась крайне обеспокоена сообщениями об активной подготовке террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) смертников для терактов против объектов и патрулей Вооруженных сил России и Сирии. По информации Минобороны РФ, военные примут решительные и жесткие меры в отношении боевиков, планирующих нападения на российских и сирийских военных.