Военную базу США в Ираке накрыл «Град» Shafaq News: базу США в Ираке обстреляли из установки залпового огня «Град»

Фото: Derek Mustard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военная база США Айн-эль-Асад, расположенная в провинции Анбар на западе Ирака, подверглась обстрелу из реактивной установки залпового огня «Град», сообщает новостной портал Shafaq News. По имеющимся данным, на территории разорвалось несколько ракет.

Ответственность за нападение уже взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака». В нее входят шиитские отряды, воевавшие против боевиков из «Исламского государства» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена). О последствиях ракетной атаки, жертвах и разрушениях не говорится.

В свою очередь, телеканал Al Mayadeen сообщил, что удары по базе наносились также с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что отряды ополченцев арабских племен, действующие против американских военных в восточной части Сирии, нанесли ракетные удары по трем военным базам ВС США в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке. По данным СМИ, пять ракет поразили военные объекты США у газового поля Конико, еще четыре разорвались на американской базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. Еще один снаряд упал на аэродроме на базе Эш-Шаддади.

До этого на военном объекте ВС США в сирийской Хасеке также прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщали, что инцидент произошел в районе нефтяного месторождения Эль-Джабса, который американские военные используют в качестве базы.