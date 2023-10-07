Котенок: бригадного генерала ЦАХАЛ Алони взяли в плен прямо в постели

Фото: idf.il

Нимрод Алони

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в Telegram-канале, что боевики палестинского исламистского движения ХАМАС взяли в плен бригадного генерала Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Нимрода Алони. По данным израильских ресурсов, на которые ссылается журналист, Алони застали прямо в постели.

Ряд израильских ресурсов подтверждает пленение бригадного генерала ЦАХАЛ Нимрода Алони, который был захвачен прямо в постели, — написал Котенок.

Ранее палестинцам удалось захватить танк Merkava IV, принадлежавший Армии обороны Израиля. В Сети опубликовали видео с места событий. На записи можно увидеть, как несколько человек вытаскивают из подбитой бронемашины тело погибшего израильского солдата.

До этого в Израиле подтвердили потерю контроля над семью поселениями около сектора Газа. В данный момент военная авиация ЦАХАЛ наносит удары по объектам инфраструктуры ХАМАС. При этом гражданских лиц, проживающих в центральных и южных регионах страны, призвали находиться около убежищ.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль сейчас находится в состоянии войны. По его словам, военным уже отдан приказ провести мобилизацию израильских резервистов и зачистить граничащие с сектором Газа населенные пункты от террористов.