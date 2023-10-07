Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны Нетаньяху: Израиль находится в состоянии войны, а не в формате военной операции

Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Израиль в настоящее время находится в состоянии войны, а не в формате военной операции, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, которые приводит Times of Israel, военным отдан приказ зачистить граничащие с сектором Газа населенные пункты от террористов и провести мобилизацию израильских резервистов.

Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. И мы победим. Враг заплатит такую ​​цену, какую они никогда раньше не знали, — обратился премьер к израильтянам.

По данным Times of Israel, по меньшей мере шесть человек были убиты, еще около 300 ранены в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа юга Израиля и района Тель-Авива.

7 октября Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом глава ЦАХАЛ Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну. По его словам, палестинцы совершили серьезную ошибку.

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили о проникновении в страну террористов через различные пункты въезда. Пятеро израильских военных были захвачены в ходе рейда, проведенного палестинскими военными близ сектора Газа.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры захвата палестинцами израильской военной базы. По информации канала, в ходе атаки на базу ЦАХАЛ боевики ХАМАС захватили тяжелую бронетехнику, включая танк Merkava Mk.4, бронетранспортер Namer и три американских M113.

В Израиле подтвердили потерю контроля над семью поселениями около сектора Газа, сообщил в Telegram военкор Юрий Котенок.