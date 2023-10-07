Палестинцы взяли в плен пятерых израильских военных

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Пятеро израильских военных были захвачены в ходе рейда, проведенного палестинскими военными на территории Израиля близ сектора Газа, передает Al-Arabiya со ссылкой на заявление представителей радикальных палестинских группировок.

В настоящий момент в плен захвачены пять израильских солдат, — сообщила палестинская сторона.

Со стороны Газы ранее был запущен очередной залп ракет. Представитель ХАМАС указывал, что палестинские радикалы «начали операцию против Израиля, выпустив по его территории пять тысяч ракет».

Ранее были опубликованы кадры последствий ракетного обстрела Израиля. В результате погибла одна женщина, около 80 пострадавших госпитализировали. Армия обороны Израиля сообщила о проникновении в страну террористов через различные пункты въезда. Было объявлено о состоянии боевой готовности и массовом наборе резервистов.

В конце сентября глава Минобороны Израиля Йоав Галант говорил о готовности применить все доступные средства для восстановления безопасности, если продолжающиеся беспорядки и провокации на границе с сектором Газа приведут к пострадавшим среди гражданских и военнослужащих.

Глава военного крыла движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф заявил, что организация начала военную операцию против Израиля. Причинами военных действий там назвали оккупацию палестинских территорий и неоднократные вторжения в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.