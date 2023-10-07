Взрывы и первые жертвы: кадры последствий ракетного обстрела Израиля

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Утром 7 октября юг Израиля и район Тель-Авива подверглись ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В результате погибла одна женщина, около 80 пострадавших госпитализировали. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проникновении в страну террористов через различные пункты въезда. Было объявлено о состоянии боевой готовности и массовом наборе резервистов.

На юге Израиля и недалеко от Тель-Авива прозвучала воздушная тревога. ЦАХАЛ призвала гражданских лиц, проживающих в центральных и южных регионах страны, находиться около убежищ. После этого Израиль начал наносить удары по территории сектора Газа.

В свою очередь глава военного крыла движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф заявил, что организация начала военную операцию против Израиля. Причинами военных действий там назвали оккупацию палестинских территорий и неоднократные вторжения в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Также стало известно, что в Сдероте вооруженные палестинцы захватили полицейский участок. Известно о перестрелке между напавшими и солдатами армии Израиля. Утверждается, что несколько израильских силовиков попали в плен. На юге и в центре Израиля временно закрыты аэропорты.

Помимо этого, палестинцы смогли подбить израильский танк Merkava IV на фоне эскалации напряженности в регионе. На видеозаписи, опубликованной в Сети, можно увидеть горящую бронемашину, на корпусе которой фотографируются люди. Также появились кадры, на которых бойцы ХАМАС, проникшие на территорию Израиля, угнали там несколько джипов HMMWV и катаются на них по улицам под ликование толпы.

В конце сентября глава Минобороны Израиля Йоав Галант выразил готовность использовать все доступные средства для восстановления безопасности, если продолжающиеся беспорядки и провокации на границе с сектором Газа приведут к пострадавшим среди гражданских и военнослужащих.

Последствия ракетного обстрела по Израилю —— в галерее NEWS.ru.