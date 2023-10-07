В Израиле сообщили о захвате ХАМАС нескольких населенных пунктов В Израиле сообщили о потере семи населенных пунктов около сектора Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

В Израиле подтвердили потерю контроля над семью поселениями около сектора Газа, сообщил в Telegram военкор Юрий Котенок. По его словам, в данный момент военная авиация страны наносит воздушные удары по территории сектора Газа.

Израильские ресурсы подтверждают потерю контроля над семью населенными пунктами вблизи сектора Газа. В данный момент по целям в Газе наносятся воздушные удары, — написал Котенок.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль в настоящее время находится в состоянии войны, а не в формате операции. По его словам, отдан приказ зачистить граничащие с сектором Газа населенные пункты от террористов и провести мобилизацию израильских резервистов.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну. По его словам, организация совершила «серьезную ошибку».

7 октября Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Этому предшествовал ракетный обстрел юга Израиля и района Тель-Авива. В результате погибла одна женщина, около 80 пострадавших госпитализировали.

В конце сентября глава Минобороны Израиля подчеркнул готовность использовать все доступные средства для восстановления безопасности, если продолжающиеся беспорядки и провокации на границе с сектором Газа приведут к пострадавшим среди гражданских и военнослужащих.