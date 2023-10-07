Опубликованы кадры захвата палестинцами израильского танка Merkava Военкор Котенок опубликовал видео захвата палестинцами израильского танка

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк «Меркава»

Палестинцам удалось захватить танк Merkava IV, принадлежавший Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок. Он также опубликовал видео с места событий. На записи можно увидеть, как несколько человек вытаскивают из подбитой бронемашины тело погибшего израильского солдата.

Еще одна израильская «Меркава», из которой палестинцы вытаскивают экипаж, — написал Котенок.

Ранее в Израиле подтвердили потерю контроля над семью поселениями около сектора Газа. В данный момент военная авиация ЦАХАЛ наносит удары по объектам инфраструктуры ХАМАС. При этом гражданских лиц, проживающих в центральных и южных регионах страны, призвали находиться около убежищ.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль сейчас находится в состоянии войны. По его словам, военным уже отдан приказ провести мобилизацию израильских резервистов и зачистить граничащие с сектором Газа населенные пункты от террористов.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявлял, что позиция России в вопросах, подобных новому обострению конфликта Израиля и Палестины, всегда оставалась максимально взвешенной. Он отметил, что Москва выступает за урегулирование ситуации на основе решений ООН.