Позиция России в вопросах, подобных новому обострению конфликта Израиля и Палестины, всегда оставалась максимально взвешенной, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он отметил, что Москва выступает за урегулирование ситуации на основе решений ООН.
Позиция России в этих вопросах всегда была максимально взвешенной. Мы выступали за урегулирование ситуации на основе решений ООН, в свое время СССР активно принимал участие в выработке этих решений. Соответствующую традицию российская дипломатия продолжает. Есть очень сложные узлы в мировой политике. Для того чтобы их развязать, нужна взвешенная, вдумчивая позиция обеих сторон, — добавил парламентарий.
Утром 7 октября ракетному обстрелу подверглись юг Израиля и район Тель-Авива. В результате погибла одна женщина, десятки человек получили ранения.
Армия Израиля сообщила о проникновении в страну боевиков через различные пункты въезда. Было объявлено о состоянии боевой готовности и массовом наборе резервистов. Гражданских лиц, проживающих в центральных и южных регионах страны, призвали находиться около убежищ.
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
В конце сентября глава Минобороны Израиля Йоав Галант подчеркнул готовность использовать все доступные средства для восстановления безопасности, если продолжающиеся беспорядки и провокации на границе с сектором Газа приведут к пострадавшим среди гражданских и военнослужащих.