ВС РФ возглавили список сильнейших армий мира: что за рейтинг, кто в топ-5 ВС РФ заняли первое место в рейтинге сильнейших армий мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский новостной журнал U.S. News & World Report составил рейтинг самых сильных армий мира, который возглавили Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ). Что за рейтинг, какие критерии учитывались при проведении исследования и кто попал в топ-5?

Почему армию России признали лучшей в мире

По итогам исследования U.S. News & World Report, Россию поставили на первое место в списке сильнейших армий планеты. РФ получила оценку 100 в категории «сильные военные» и «лидер». Общая оценка силы страны составила 94,3.

Второе место в рейтинге заняла армия США. В категории «сильная армия» США получили оценку 95,7. Силу Вашингтона в рамках международных альянсов оценили в 100.

Третья строчка досталась Китаю. Силу армии КНР оценили в 94,9.

На четвертом месте расположились войска Израиля. Оценка силы ЦАХАЛ — 92,5.

Пятую позицию заняла армия Южной Кореи с оценкой силы войск в 81,1.

Вооруженные силы Украины по результатам опроса оказались на шестом месте. Согласно итогам исследования, мощность армии Киева получила оценку 73,6.

Аутсайдерами рейтинга стали армии Эстонии, Сингапура и Люксембурга.

Фото: Liu Dawei/Xinhua/Global Look Press

Как журнал определил лучшую армию мира

Составлением рейтинга вместе с U.S. News & World Report занимались компания по маркетингу и коммуникациям WPP с помощью анализа брендов BAV, а также Уортонская школа Пенсильванского университета при участии профессора Дэвида Райбштейна.

В исследовании был определен набор из 73 атрибутов страны — терминов, которые могут быть использованы для описания страны, а также имеют отношение к успеху современной нации. Эти показатели были представлены по итогам опроса 17 марта — 12 июня, в котором приняли участие более 17 тыс. человек со всего мира. Участники оценивали, ассоциируют ли они тот или иной атрибут с нацией.

Каждую страну оценивали по 73 атрибутам. Чем больше считалось, что страна демонстрирует определенную характеристику по сравнению со средним показателем, тем выше был ее показатель.

Как распределились страны по другим показателям

В рейтинге сильнейших лидеров государств первое место заняла Россия, второе — США, третье — Китай, четвертое — Германия, пятое — Великобритания.

По экономическому влияния сильнее всех оказался Китай, далее — США, Великобритания, Япония и Объединенные Арабские Эмираты. Россия заняла седьмое место в списке.

В перечне сильнейших государств по политическому влиянию возглавила Россия. На втором месте оказались Штаты, на третьем — Китай, на четвертом — Великобритания, на пятом — Израиль.

В рейтинге экспорта лидерство у Китая. Вторе место — у Южной Кореи, третье — у США, четвертое — у Японии, пятое — у Индии. Россия в этом рейтинге расположилась на седьмой строчке.

Список самых сильных стран в рамках международных альянсов возглавили США. На второй строчке Великобритания, на третьей — Германия, на четвертой — Франция, на пятой — Россия.

В рейтинге лучших стран мира в целом первую позицию заняла Швейцария. На втором месте оказалась Канада, на третьем — Швеция, на четвертом — Австралия, на пятом — США. Россия в этом списке на 37-й позиции.

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