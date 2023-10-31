В Израиле пояснили, насколько удалось приблизиться к свержению ХАМАС Israel Hayom: Израиль на 10% выполнил план по свержению ХАМАС

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

План Израиля по уничтожению палестинского движения ХАМАС выполнен на десять процентов, пишет газета Israel Hayom. Как утверждается, об этом изданию сообщил местный высокопоставленный чиновник. Также отмечается, что в Тель-Авиве уже изучают вопрос послевоенного управления Палестиной.

Возможно, мы преодолели около 10% расстояния, необходимого для достижения цели свержения ХАМАС, — сказал чиновник.

По данным издания, варианты послевоенного управления Палестиной разрабатывают независимо друг от друга две рабочие группы. Они созданы в совете безопасности страны и Министерстве иностранных дел. Дипломаты, например, предлагают установить над территорией международный контроль, создать механизм управления совместно с Египтом или передать власть в секторе Газа палестинскому политику Мохаммеду Дахлану.

Тем временем, востоковед и арабист Андрей Чупрыгин уверен, что в палестино-израильском конфликте победу уже одержал ХАМАС. По его словам, радикальная палестинская организация смогла достичь всех своих целей. Он отмечает, что вопреки ожиданиям, Тель-Авив до сих пор не перешел к решительным наземным действиям в Газе. Если у израильской армии и есть желание минимизировать гражданские потери, то пока трудно сказать, насколько это у них получается, говорит эксперт.