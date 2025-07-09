ХАМАС согласилось освободить своих пленников ХАМАС согласилось освободить из плена 10 человек

Палестинское движение ХАМАС сообщило в своем Telegram-канале о готовности освободить 10 заложников в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа. В заявлении говорится, что такое решение принято в рамках стремления к успеху текущих усилий и демонстрации необходимой гибкости.

Основными темами переговоров остаются обеспечение постоянного прекращения огня, вывод израильских войск с территории сектора и организация потока гуманитарной помощи. ХАМАС настаивает на получении реальных гарантий долгосрочного мира.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что сторонники движения ХАМАС казнили 12 человек в секторе Газа. Их обвинили в краже гуманитарной помощи и шпионаже в пользу Израиля.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении высокопоставленного деятеля ХАМАС в секторе Газа. Целью операции стал Хакам Мухаммад Исса аль-Исса, занимавший ключевые позиции в движении. По данным израильских военных, аль-Исса сыграл значительную роль в планировании атаки 7 октября 2023 года. Он являлся одним из основателей ХАМАС и возглавлял штаб боевой поддержки военного крыла организации.