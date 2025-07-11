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11 июля 2025 в 10:04

Посол обвинил Израиль в военных преступлениях против Ирана

Посол Джалали назвал действия Израиля в Иране военными преступлениями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Действия Израиля в Иране являются военными преступлениями, заявил ТАСС посол Исламской Республики в России Казем Джалали. Дипломат подчеркнул, что они обостряют ситуацию до критического уровня.

Однако трагедии, совершенные израильским режимом в регионе и в нашей стране, <…> сделали ситуацию критической, — подчеркнул Джалали.

По словам дипломата, Иран всегда выступал за дипломатическое урегулирование и не прекращал участие в переговорах, что, как он отметил, мировое сообщество начало осознавать только сейчас. Джалали добавил, что убийства иранских командиров, ученых и их семей, а также удары по мирным жителям, включая беременных женщин, резко ухудшили обстановку. Он также указал, что нападения на мирные ядерные объекты Ирана, поддерживаемые западными странами во главе с США, подрывают рациональный подход к переговорам и ослабляют международные правовые механизмы.

Ранее посол заявил, что Россия при необходимости может помочь восстанавливать поврежденную инфраструктуру Ирана. Москва может сделать это в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Иран
Израиль
военные преступления
Москва
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