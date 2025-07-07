Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе

Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе The National: Трамп может объявить перемирие в Газе уже 7 июля

Президент США Дональд Трамп может уже в понедельник, 7 июля, объявить о временном прекращении огня в секторе Газа. Это произойдет, если успешно завершатся непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, проходящие в Дохе, сообщает The National со ссылкой на источники.

Дискуссии о перемирии и освобождении заложников возобновились в столице Катара 6 июля. Они идут на фоне предстоящего визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.

По информации источников, если конфликтующие стороны смогут урегулировать оставшиеся разногласия по параметрам соглашения, Трамп объявит о временном прекращении огня. В своем заявлении он также призовет ХАМАС сложить оружие и освободить всех удерживаемых заложников.

Переговоры возобновились, после того как ХАМАС дал положительный ответ на предложенный план. Он включает 60-дневное перемирие, освобождение 10 заложников и передачу останков 18 погибших.

Ранее сообщалось, что варианты санкций ЕС в отношении Израиля на следующей неделе будут озвучены главой евродипломатии Каей Каллас. Ограничительные меры против Тель-Авива планируют ввести из-за военной операции в секторе Газа.