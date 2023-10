Об огромных масштабах энергетического сотрудничества России и Китая говорят цифры. Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что РФ до конца 2023 года продаст Китаю более 30 млрд кубометров газа, что почти в 2 раза больше, чем в 2022 году. Тогда Москва поставила Пекину всего 15,5 млрд кубометров. Также Сечин добавил, что РФ продала Китаю в 2023 году более 75 млн тонн нефти. Показатель на 25% больше, чем в первые 10 месяцев 2022.

Стабильный приток энергоресурсов — импульс для роста экономической и военной мощи КНР. На Западе прекрасно понимают, для чего Пекин закупает больше нефти и газа у России: у него есть далекоидущие планы. Китай публично отрицает, но тайно хочет «сбросить с пьедестала» США, и стать новым гегемоном. Поэтому кратное увеличение поставок «черного золота» из России в КНР — страшный сон для Соединенных Штатов и Евросоюза.

Чтобы захватить мировую власть, любой стране нужны в первую очередь энергетические ресурсы — нефть. Не просто так десятки войн развязывались в отношении стран, у которых было «черное золото».

Если нефти у государства много, то из компонентов энергоресурса оно может создавать инструменты для захвата мировой власти и установления гегемонии. Ведь «черное золото» в том или ином виде применяется не только при производстве посуды, мебели, сантехники и других товаров. Его компоненты используются для создания и более сложных технологий — автомобилей, самолетов, поездов, кораблей и различных видов военной техники. И это не говоря уже про топливо.

Энергетическая мощь Китая растет уже на протяжении нескольких лет. Благодаря сотрудничеству с РФ Китай станет сильнее еще и в военном плане.

До СВО и всевозможных санкций Запад приобретал у РФ больше ресурсов, чем Восток. Нидерланды покупали 37,4 млн тонн нефти в год, Германия — 19,2 млн тонн, Польша — 11,2 млн тонн, Италия — 8,9 млн тонн, США — 7,4 млн тонн, Финляндия — 6,3 млн тонн, Словакия — 5,3 млн тонн. Суммарно Евросоюз приобретал у России больше нефти, чем Китай — 108,1 млн тонн в год.

Но после введения потолка цен на российское «черное золото», сотрудничество между Москвой и Брюсселем почти остановилось. На первое место по поставкам ресурса в Евросоюз вышли Соединенные Штаты. Доля экспорта нефти из РФ в ЕС снизилась в восемь раз.

Однако Россию такое падение показателей не испугало — она перенаправила часть ресурсов, которые поставлялись в Евросоюз, Китаю. За год поставки нефти в КНР увеличились на 25%. Если в ближайшие несколько лет Пекин продолжит наращивать военную мощь и готовиться к провокациям США вокруг Тайваня, то для создания новой боевой техники ему понадобится еще больше нефти.

Тогда Россия не только ничего не потеряет от ухода с европейского энергорынка, но еще и останется в плюсе. Страна будет получать гарантированный доход за огромные объемы нефти. А если США еще и спровоцируют конфликт вокруг Тайваня, то Китаю понадобится еще больше нефти, чем сейчас, — для проведения военных операций и создания новой техники.

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press