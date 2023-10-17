Почему России не стоит полагаться на Китай: нам надо самим делать самолеты

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Россия вместе с партнерами из Китая создаст Фонд развития гражданской авиационной промышленности объемом 100 млрд рублей. Инвестиции направят на создание самолетов и разработку прорывных технологий. Но не попадет ли в таком случае Россия в зависимость от Китая?

На первый взгляд, новость о создании фонда кажется позитивной: Россия сможет уйти от западных Boeing и Airbus, наладить массовое производство своих самолетов. Но есть и другое мнение.

К сожалению, партнерство России с КНР с начала СВО не принесло ожидаемых результатов. Новейшие технологии для разработки своей техники Пекин Москве не предоставляет. Китай только лишь продает нам готовые товары, иногда позволяя производить ребрендинг. Например, в сфере автомобилестроения на китайский кроссовер JAC клеят новые логотипы и называют его русским «Москвичом».

Максимум, на что пошла КНР в сотрудничестве с РФ в сфере технологий, это открытие завода автобренда Haval в Тульской области. Но Россия выполняет только роль изготовителя. Использовать технологии для разработки своей собственной машины она не может.

Даже в случае с не самой важной сферой — машиностроением — Китай не дал нам технологии для производства собственных автомобилей с нуля. На основе этого можно предположить, что такой же результат будет и у сотрудничества в сфере авиастроения. Даже если Китай и разработает совместно с Россией технологии, то вряд ли даст РФ возможность использовать их для создания своего продукта с нуля. Максимум — это разрешит заниматься сборкой самолетов. Так же, как в случае с автомобилями Haval.

Никто не обещал, что будет легко

Об опасности слишком близкого сотрудничества с Азией говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. Во время выступления на Московском экономическом форуме политик сказал, что рынки стран Востока более жесткие, чем западные. Азиатские страны, как и США, ведут с Россией экономическую войну. Собянин подчеркнул, что восточные государства не хотят дарить РФ разработки в области машино-, авиастроения и микроэлектроники. Они лишь предлагают покупать конечный товар по цене в два раза выше себестоимости.

Поэтому если Россия начнет чрезмерно полагаться на Китай в области производства самолетов, то рискует попасть в зависимость от него. В таком случае у КНР может появиться рычаг давления. При малейшей ссоре Пекин сможет шантажировать Москву тем, что лишит ее авиатехники. Такого допускать нельзя.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

На Китай надейся, а сам не плошай

России по наследству от СССР досталась отличная база для создания качественной техники практически в любых сферах. В конце 1980-х страна в промышленных масштабах производила средне- и дальнемагистральные пассажирские самолеты Ил-96-300, Ту-204 и Ту-214. Создавалась и техника для перелетов на небольшие расстояния, например Ил-114-100.

Если Россия смогла создать военные вертолеты Ка-52 и даже истребитель пятого поколения Су-57, то это значит, что хорошие инженеры в стране есть. А еще имеются мощности для серийного выпуска авиатехники. Нужно лишь добиться роста интереса властей к созданию собственных самолетов.

Если перевести в сферу разработки гражданской авиации часть специалистов, создающих вертолеты и истребители для Минобороны РФ, то Россию ждет прорыв и в этой области. Ученые и инженеры спроектируют самолеты, которые можно будет смело назвать наследниками легендарных Ил и Ту. Главное — работать в этом направлении самостоятельно. Не надеяться, что придет какая-то страна (Китай) и создаст технологии за нас.

Так уж случилось, что Россия оказалась меж двух огней. На Западе — США и ЕС, а на Востоке — Китай, который хочет стать новым гегемоном. У всех сторон свои интересы. Задачи сделать Россию богатой и успешной ни у кого, кроме правительства РФ, нет.

Как Брюссель и Вашингтон не давали Москве технологии, когда отношения между ними были партнерскими (до 2014 года), так и Китай с 24 февраля 2022 не поделился с нами своими разработками. Поэтому у России сейчас всего один вариант развития. Отстраивать авиапромышленность и другие ключевые сферы самостоятельно.

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