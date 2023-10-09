США могут скоро развалиться на отдельные штаты: начался закат авторитетов

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XXI век стал уникальным периодом истории. Строящиеся десятилетиями мифы о мощи ведущих стран были разрушены при столкновении с первыми трудностями.

«Крах империй» начался в августе 2021 года, когда Соединенные Штаты вывели войска из Афганистана. Мировой гегемон пытался уничтожить «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) с 2001 года. За 20 лет, казалось бы, самая сильная армия мира не смогла победить обычных «тапочников». Талибы в лохмотьях и на пикапах одолели хваленого американского солдата, который имел новейшую технику и полностью доминировал в воздухе.

Получив серьезный отпор, США отступили. Уход из Афганистана стал позорным провалом, который запустил процесс уничтожения авторитета Соединенных Штатов по всему миру.

Хотя в интернете и ходили теории заговоров, что США вывели войска для перенаправления средств на разжигание конфликта между Украиной и Россией, эта теория верна лишь отчасти. На самом деле проблема в другом. Вашингтон, видимо, может победить только трусливого противника, который сразу же капитулирует после проведенного против него блицкрига. Если не сдаться и продолжить давать отпор, то гегемон сломается и отступит сам (яркий пример — Иран, Вьетнам или Северная Корея).

Провал Израиля

Еще один громкий крах авторитета — это ситуация в Израиле. Считалось, что вооруженные силы и спецслужбы Тель-Авива — одни из сильнейших в мире. Но после того как «тапочники» из сектора Газа с автоматами спокойно прорвались через границу, взяли под контроль внушительную территорию, пленили генерала ЦАХАЛ, сотни гражданских и посеяли панику в Израиле, миф о всемогущем МОССАДа был развеян.

Причем авторитет потеряла не только израильская спецслужба. За обстановку на Ближнем Востоке также отвечают британские и американские разведчики. То есть, атаку на Израиль проспал Тель-Авив, Вашингтон и Лондон вместе взятые. Миф о том, что западные разведки всемогущие и никогда не ошибаются, был окончательно разрушен молниеносной атакой из сектора Газа.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Англичанка больше не гадит

Лицо потеряла и Великобритания, которая после выхода из ЕС надеялась вновь стать «владычицей морей». Какие бы интриги не плела английская разведка вокруг ситуации на Украине и сколько бы оружия не поставляла, оказалось, что работает она слабенько. Контрнаступление ВСУ провалилось. Единственное, чего Британии удалось достичь, это передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow, которыми наносились удары по некоторым территориям России. Но и их ПВО РФ уже учится сбивать.

Поэтому единственное, на что способен Лондон сейчас, — обзывать РФ «объективно ослабевающей державой». Ну а что ему еще делать? Когда ты за полтора года не смог нанести серьезный урон России, ничего не остается, кроме как делать громкие заявления.

У Запада — закат, у России — рассвет

В экономике и менеджменте есть термин «жизненный цикл организации». Во время него компания проходит несколько этапов развития: становление, рост, зрелость, старость (спад/закат) и смерть. Средняя продолжительность жизни организации составляет 50 лет. Некоторые компании существуют столетиями, но исход у всех один — перерождение или банкротство. Рано или поздно, но это наступает даже у гигантов рынка.

То же самое и у государств. Если проводить аналогию, то Россия находится на этапе становления, а может быть, даже и роста. После распада Советского Союза страна отстраивала себя с нуля экономически и технологически. А теперь благодаря СВО учится импортозамещению, производству оружия в промышленных масштабах, разведывательной деятельности, формированию собственной идеологии и росту в условиях жесточайшего международного давления.

США и Британия находятся на этапе старости (заката). Деградируют их внутренняя и внешняя политика, спецслужбы (проспали атаку сектора Газа, а в случае с Украиной недооценили подготовку ВС РФ к контрнаступлению), вооруженные силы. Реальный опыт американцами и британцами при стратегическом планировании не учитывается. Происходящие события интерпретируются неадекватно. Копятся организационные проблемы, которые рано или поздно приведут к краху и Британии, и США.

И Соединенные Штаты и Соединенное Королевство «родились заново» примерно в одно и то же время. Они начали развиваться и богатеть после Второй мировой войны. Вплоть до 1991 года они улучшали свои армии, спецслужбы, создавали образ непобедимых держав.

Параллельно с этим, Советский Союз «состарился и умер». Но из него родилась мощная, молодая и дерзкая Россия, которая без оглядки на Запад освобождает территории и пытается строить новый миропорядок.

США и Британия начали сталкиваться с симптомами старости времен заката СССР уже сейчас. Следующий этап будет такой же, как у Советского Союза: развал или потеря политического веса на мировой арене. Настало время молодых стран, например России.

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