Си Цзиньпин оценил энергетическое сотрудничество Китая с Россией Си Цзиньпин: энергетическое сотрудничество с Россией имеет масштабный характер

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Энергетическое сотрудничество Китая и России в настоящее время приобрело всесторонний и масштабный характер, отметил в поздравительном письме Российско-Китайскому энергетическому бизнес-форуму председатель КНР Си Цзиньпин, текст приводит Центральное телевидение Китая. Он отметил, что это произошло благодаря многолетним усилиям двух стран.

Благодаря долгим годам совместных усилий Китая и России энергетическое сотрудничество двух стран обрело всесторонний, широкомасштабный, глубокий и высокоуровневый характер, — указал Си Цзиньпин.

Он добавил, что такого рода сотрудничество между державами сыграло активную роль в обеспечении энергетической безопасности Китая, России и всего мира. По словам китайского руководителя, взаимодействие основано на равенстве и взаимной выгоде.

Си Цзиньпин выразил готовность вместе с Россией содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию глобального энергетического рынка и вносить вклад для создания партнерства в области чистой энергетики.

Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ) открылся в Пекине в четверг, 19 октября. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года в соответствии с договоренностями, достигнутыми Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, а также Государственного энергетического управления КНР.

Ранее Си Цзиньпин на переговорах с Владимиром Путиным в Пекине заявил об усилении взаимного доверия между Россией и Китаем. По его словам, участие российского лидера в форуме «Один пояс — один путь» в третий раз демонстрирует поддержку Москвой инициативы. Он также рассказал о развитии товарооборота между двумя странами, отметив, что его показатели вышли на исторические рекорды и приближаются к отметке в $200 млрд. Он добавил, что Пекин и Москва продолжают совместную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей. Глава КНР выразил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества и обогащению его новым содержанием.