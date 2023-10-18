В Китае заявили о достижении рекордного товарооборота с Россией Си Цзиньпин заявил об увеличении товарооборота с РФ до рекордных $176,4 млрд

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Товарооборот России и Китая достиг рекордно высокого показателя и приближается к отметке в $200 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, товарооборот между двумя странами растет неуклонно. Так, по итогам трех кварталов 2023 года он увеличился на 29,5% и составил около $176,4 млрд.

Двусторонний товарооборот достиг рекордного уровня и неуклонно приближается к установленной нами цели в 200 миллиардов долларов, — заявил глава КНР.

Предыдущий рекорд по товарообороту был установлен в 2022 году. Согласно статистическим данным, оборот товаров между Россией и Китаем достиг отметки в $190,271 млрд. Отмечается, что в 2018 году Москва и Пекин поставили перед собой цель достичь показателя в $200 млрд к 2024 году.

Президент России Владимир Путин ранее анонсировал создание новых железнодорожных магистралей, которые позволят создать единый логистический каркас в Евразии. Некоторые из этих магистралей будут создаваться в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь» и помогут связать балтийские и арктические порты России с портами персидского залива и Индийского океана.