Си Цзиньпин заявил о готовности Китая обогащать отношения с Россией

Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Китай готов обогащать дипломатические отношения с Россией новым содержанием, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления на форуме «Один пояс — один путь», проходящем в Доме народных собраний в Пекине. Глава государства подчеркнул, что Пекин «следует веяниям мирового развития», принимая решения по улучшению отношений с Москвой. По словам председателя КНР, которые приводит Кремль, в 2024 году будет отмечаться 75-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами.

Мы готовы сообща с российскими партнерами, четко понимая историческую тенденцию и следуя веяниям мирового развития, непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество необходимым в новую эпоху содержанием во имя развития и процветания, — заявил Си Цзиньпин.

Глава КНР также заявил о продолжающемся углублении политического взаимодоверия между Китаем и Россией, а также активной поддержке плотного стратегического взаимодействия. Подытоживая, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов содействовать миру и процветанию вместе с Россией.

В свою очередь президент России Владимир Путин, участвующий в форуме «Один пояс — один путь», подчеркнул стремление России и Китая к равноправному сотрудничеству. По его словам, Пекин и Москва желают наладить взаимовыгодные отношения.