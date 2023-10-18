Си Цзиньпин заявил об усилении взаимного доверия между РФ и Китаем Си Цзиньпин: участие Путина в форуме в КНР демонстрирует поддержку РФ инициативы

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС/kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе с президентом РФ Владимиром Путиным в Доме народных собраний в Пекине заявил об усилении взаимного доверия между Россией и Китаем. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, участие российского лидера в форуме «Один пояс — один путь» в третий раз демонстрирует поддержку Москвой инициативы.

Господин президент, вы уже в третий раз принимаете участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь», что демонстрирует поддержку российской стороной данной инициативы. <...> Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие. Поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие, — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин рассказал о развитии товарооборота между двумя сторонами, отметив, что его показатели вышли на исторические рекорды и приближаются к отметке в $200 млрд. По его словам, Пекин и Москва продолжают совместную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей.

Глава КНР также выразил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества и обогащению его новым содержанием. Он напомнил, что с 2013 года провел с Путиным 42 личные встречи, которые позволили наладить деловые отношения между государствами и укрепить личную дружбу между ее лидерами.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил страны присоединиться к сотрудничеству в вопросе развития Северного морского пути. По его словам, навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении пути скоро станет круглогодичной.