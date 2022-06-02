В Китае заявили о подготовке к худшему сценарию из-за линии США по Тайваню

Фото: Wang Lianbin/XinHua/Global Look Press

Народно-освободительная армия Китая готовится к худшему сценарию развития ситуации с Тайванем из-за позиции США. Существует опасность военного вмешательства Вашингтона в решение тайваньского вопроса, пишет Global Times со ссылкой на неназванного китайского военного эксперта.

И Япония, и Соединённые Штаты вынашивают планы вмешательства в урегулирование вопроса Тайваня военными методами, поэтому НОАК будет проводить больше военных учений с учётом худшего сценария, — приводит газета слова собеседника.

Эксперт отметил, что за последние три месяца ВС Китая три раза провели масштабные манёвры в районе Тайваня, что является «редким явлением» для китайских войск в последние годы. И в подобной ситуации США не стоит недооценивать решимость китайской армии и её способность защищать суверенитет Китая, считает эксперт.

Авторитетный китайский специалист по стратегическим вооружениям Сун Чжунпи, в свою очередь, полагает, что ВС КНР «не теряют времени даром и готовятся к военному конфликту» из-за участившихся официальных контактов Тайбэя с Вашингтоном. На фоне этого вооружённое столкновение в Тайваньском проливе «становится всё более возможным», говорит эксперт.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь накануне заявил, что Пекин не намерен терпеть поддержку американцами тайваньских сепаратистов и предупреждает, что такие попытки будут иметь для Вашингтона серьёзные последствия.

Ранее востоковед Алексей Маслов заявил, что эскалация конфликта между КНР и Тайванем продолжается, а отправка к берегам острова 30 военных самолётов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) можно расценивать как ответные действия на заявления США. По его мнению, Пекин таким образом демонстрирует готовность решить ситуацию военным путём.