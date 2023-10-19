Россия поставит Китаю свыше 30 млрд кубометров газа до конца текущего года, что станет новым историческим рекордом, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, которые приводит ТАСС, российско-китайское сотрудничество в газовой сфере активно развивается. В настоящее время Пекин и Москва обсуждают новые способы транспортировки газа. Предполагается, что один из маршрутов будет проходить через территорию Монголии.
Динамично развивается российско-китайское сотрудничество в газовой сфере. В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум — будет поставлено более 30 млрд кубометров газа, — рассказал Сечин, выступая на российско-китайском энергетическом форуме.
Согласно статистическим данным, в 2022 году Россия поставила Китаю 15,5 млрд кубометров газа через газопровод «Сила Сибири». В 2023 году через этот газопровод будет поставлено 22 млрд кубометров. Предполагается, что к 2025 году «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность.
Аналитик Владимир Демидов ранее заявил, что грядущей зимой страны Евросоюза могут столкнуться с нехваткой газа, несмотря на заполненность газохранилищ. Это обусловлено тем, что Европе необходимо около 230 млрд кубометров газа, в то время как максимальный объем хранилищ составляет лишь половину от этого объема.