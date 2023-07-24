КНР создает самую мощную армию: зачем это Си Цзиньпину, какое у него оружие Лидер Китая поручил «быстрее довести вооруженные силы до стандартов мирового класса»

Фото: chinamil.com.cn

Мощь Народно-освободительной армии Китая (НОАК) наращивается «с непревзойденной скоростью». Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования американских вооруженных сил адмирал Джон Акилино, выступая на Аспенском форуме по безопасности в США. По его словам, Пекин развивает «не только гиперзвуковые ракеты, а все возможности — на море, в воздухе, в космосе». В начале марта председатель КНР Си Цзиньпин призвал на заседании НОАК «быстрее довести вооруженные силы до стандартов мирового класса». Зачем Китай ускоренными темпами развивает армию, к чему готовится — в материале NEWS.ru.

О какой «китайской угрозе» говорил адмирал США

Администрация президента США Джо Байдена назвала Индо-Тихоокеанский регион наиболее вероятным для «театра военных действий», взаимодействие американских вооруженных сил и НОАК — «временной проблемой», которая должна определять военное планирование Пентагона.

«В Китае нарратив о „национальном возрождении“ поддерживает рост страны и финансовую устойчивость, что позволяет увеличить налогообложение, несмотря на замедление экономического роста. А значит, Пекин способен поддерживать военные расходы в долгосрочной перспективе», — считают авторы статьи в «Техасском обозревателе национальной безопасности» политологи Розелла Капелла Зелински и Сэмюэл Герст.

Между тем в США, по их мнению, для продолжения соревнования с КНР необходимо будет поднимать налоги и идти на другие непопулярные меры, что может ударить по соотношению госдолга к ВВП и привести к росту экономических и социальных проблем. В 2023 году суверенный долг США достиг 98% ВВП. Бюджетное управление конгресса прогнозирует, что долг увеличится до 118% ВВП к 2033 году и до 195% в 2053 году, или более чем на $100 трлн.

Фото: chinamil.com.cn Китайские эсминцы проводят военные учения. Май 2023 года

Куда может завести гонка вооружений между США и КНР

«Гонка вооружений между США и Китаем уже идет, и она действительно может привести к проблемам для Вашингтона, — сказал NEWS.ru директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. — В то время как Китай сосредоточен в военном плане на соперничестве практически только с Америкой, США вынуждены работать на многих направлениях сразу. При этом у США ситуация тревожная уже не первый год — еще в 2000-х годах начали говорить об „имперском перенапряжении“ Америки».

По словам эксперта, если бы США соперничали в гонке вооружений только с Китаем, то выдержали бы ее. «Но Китай — это добавление ко всем остальным направлениям: России, Ирану, КНДР, Ближнему Востоку. Если Вашингтон намерен развивать соперничество с Китаем, то ему надо сократить расходы на других направлениях и больше полагаться на своих союзников в Азии. Однако пока у США снизить расходы не получается», — отметил Кашин.

Зачем Китаю такая мощная армия

Существует мнение, что Пекин готовит армию, чтобы напасть на Тайвань. «Мы будем продолжать стремиться к мирному воссоединению с величайшей искренностью и максимальными усилиями, но мы никогда не обещали отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры», — заявил Си Цзиньпин в своем докладе на XX Всекитайском съезде КПК в октябре 2022 года.

Директор ИСАА МГУ Алексей Маслов предположил в беседе с NEWS.ru, что у КНР более глобальная задача — страна пытается изменить имидж, стать мощной военной державой, а не только экономическим гигантом.

Как отметил Василий Кашин, Китай приводит свои вооруженные силы в соответствие с масштабом страны. «Даже у Франции, которая во всех отношениях слабее Китая, есть своя глобальная стратегия — Индо-Тихоокеанская. А почему Пекин не может разрабатывать собственные стратегии и поддерживать их с помощью модернизации армии?» — считает эксперт.

По его словам, распространен нарратив, будто Китай не умеет воевать, но это не так.

«На протяжении всей истории Китай проводил активную военную политику, — говорит Кашин. — Например, с середины XVII до начала XVIII века он увеличил свою территорию военным путем почти вдвое и сумел удержать завоеванное. А в период 1949–1989 годов КНР применяла военную силу чаще, чем СССР (например, события в Тибете в 1950–1951 годах, Китайско-индийская пограничная война 1962 года, ряд пограничных конфликтов с СССР в 1969 году, война с Вьетнамом в 1979 году и т. д. — NEWS.ru). Другое дело, что затем, во времена реформ, все силы были брошены на увеличение ВВП. Cейчас ситуация меняется».

Фото: chinamil.com.cn Китайская армия — самая большая по численности в мире

Что представляет собой армия КНР

НОАК — первая по численности в мире, всего в ней состоят около 2 млн человек, из которых примерно 975 тысяч — военнослужащие строевых подразделений. Для сравнения: вторая армия в мире — индийская, с 1,46 млн человек, затем США с 1,39 млн, КНДР с 1,28 млн и РФ с 1,15 млн, все числа — без учета резервов.

По индексу совокупной военной мощи, который каждый год высчитывает американский сайт Global Firepower, НОАК занимает третье место, уступая США и России, но опережая Индию и Великобританию.

ВМС КНР — на первом месте в мире по численности с 355 кораблями и подлодками (атомными и дизель-электрическими). Они оснащены различными видами ракет, включая межконтинентальные и гиперзвуковые (у ВМС США менее 300 кораблей и подлодок всех классов). Также введены в строй два авианосца, «Шаньдун» и «Ляонин» (бывший советский авианесущий крейсер «Варяг»). С 2017 года НОАК располагает военной базой с логистическим центром ВМС в Джибути (Восточная Африка).

ВВС КНР занимают третье место в мире (уступая только США и РФ) — у них в наличии более 2800 самолетов и вертолетов, не считая учебных машин и беспилотников. В 2019 году Китай объявил о появлении самолета H-6N, несущего ядерные заряды и способного дозаправляться в воздухе.

Ракетные войска КНР располагают межконтинентальными баллистическими ракетами, в том числе с несколькими боеголовками, часть из которых — независимого наведения. Также на вооружении стоят мобильные баллистические ракеты средней дальности DF-26, которые могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеголовками.

Также в 2020 году НОАК начала поставлять на вооружение гиперзвуковые планирующие аппараты DF-17, способные нести баллистические ракеты. Численность ядерных боеголовок у КНР пока значительно меньше, чем у США и РФ, и составляет, по разным оценкам, 200–400 единиц. Однако эксперты допускают, что в недалеком будущем Пекин может нарастить их численность.

Стратегические силы поддержки объединяют подразделения, специализирующиеся на кибервойне, радиоэлектронной разведке, военно-космических операциях и психологических операциях.

Фото: chinamil.com.cn Гаубица на автомобиле 75-й армейской группы НОАК стреляет прямой наводкой во время учений. Май 2023 года

Как реформируют НОАК

Реформы в армии КНР начались с конца 2012 года, сразу после прихода к власти нынешнего лидера Китая Си Цзиньпина. Модернизация привела к крупнейшей перестройке НОАК за последние десятилетия, пишет главное издание НОАК China Military.

«Высшие руководящие органы были перераспределены вплоть до Центральной военной комиссии (высший госорган КНР по руководству ВС. — NEWS.ru) для оптимизации командной цепочки. Региональные системы управления реорганизовали, чтобы повысить их боевые возможности при совместных действиях. Армейские группировки и институты были объединены для повышения эффективности. Также появились новые высокотехнологичные подразделения для подготовки к операциям в нетрадиционных областях, таких как киберпространство», — поясняет издание.

В конце 2015 года были созданы штаб Сухопутных войск НОАК, Ракетные войска НОАК и Силы стратегической поддержки НОАК.

В январе 2016 года четыре высших управления армии КНР — генштаб, политическое управление, тыловое обеспечение и вооружение — были расформированы, а их функции передали 15 новым агентствам, находящимся под прямым контролем Центральной военной комиссии.

В ходе реформы численность китайской армии сократилась на 300 тысяч человек, причем это произошло за счет «нестроевого состава», тогда как количество служащих во флоте и в ракетных войсках выросло.

По словам сотрудника Академии военных наук НОАК Шао Дань, «прежняя военная система, которая в значительной степени полагалась на сухопутные силы, была упразднена, вместо этого усилили новые направления: стратегическое раннее предупреждение, дальнюю морскую оборону, удары на дальних подступах, развертывание стратегических сил, информационную поддержку».

Как поясняют китайские военные эксперты, НОАК должна стать сильнее, более интегрированной и более гибкой, чтобы всегда иметь возможность побеждать в современных войнах. С 2012 года Китай увеличивал свой годовой оборонный бюджет в среднем на 7% в год. В 2023 году Пекин объявил об оборонном бюджете в размере $230 млрд, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году. Фактические военные расходы КНР, по некоторым оценкам, могут быть на 30–40% выше.

Фото: chinamil.com.cn Китайский реактивный истребитель J-10 выпустил ракеты по имитируемым наземным целям во время летных учений с боевой стрельбой

Что именно модернизирует Китай

Эксперты Минобороны США писали, что Китай планирует построить военно-морской флот, возможно, включающий атомные авианосцы и базы ВМС за рубежом. Также в перспективе — развить экспедиционные возможности ВМС и увеличить инвестиции в более крупный и диверсифицированный ядерный арсенал. В частности, Пекин планирует расширять ядерные силы и к 2027 году иметь до 700 ядерных боеголовок.

Есть планы по строительству реакторов на быстрых нейтронах, они должны обеспечить необходимые запасы оружейного плутония. У КНР уже есть «ядерная триада»: МБР, стратегическая авиация и атомные подводные ракетоносцы.

Также Китай активно работает над новыми видами вооружений вроде гиперзвуковых ракет и уделяет огромное внимание всем видам радиоэлектронной разведки и борьбы, кибервойне, использованию космических спутников, психологическим операциям. По некоторым данным, КНР может разрабатывать химическое и бактериологическое оружие, однако официальных подтверждений этому нет.

Перед НОАК стоит задача к 2027 году ускорить механизацию, а также информатизацию вооруженных сил, при этом обращая внимание на ее «интеллектуализацию». Имеется в виду не только повышение уровня подготовки военнослужащих, но и применение искусственного интеллекта. А к 2049 году НОАК должна стать «армией мирового класса». Планируется, что это произойдет одновременно с превращением Китая в «великую социалистическую страну».

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