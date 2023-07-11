Подготовка к Тайваню? Как Китай изучает опыт СВО, откуда получает данные Что именно интересует Пекин в конфликте на Украине

Фото: Cheong Kam Ka/XinHua/Global Look Press

СВО на Украине привлекает внимание военных всего мира, поскольку дает возможность проанализировать ведение боевых действий, при которых обе стороны используют современное оружие. С большим вниманием за происходящим следит и Китай, обладающий третьей по величине армией в мире, которая, однако, практически не имеет боевого опыта. Чему Пекин может научиться, наблюдая за Украиной и как применит полученные знания?

За чем именно наблюдает Китай

Пекин наблюдает за всем комплексом боевых действий на Украине. Общее направление исследований по этой теме, как считается, задает Центральная военная комиссия КПК, возглавляемая председателем КНР Си Цзиньпином. На основе таких указаний действуют центры военной разведки, связанные с НОАК (Народно-освободительной армией Китая) исследовательские институты и аналитические центры, а также — компании военно-промышленного комплекса.

Фото: Wu Changwei/XinHua/Global Look Press

В первую очередь Китаю интересны результаты применения беспилотников в ходе боевых действий, а также — использование спутниковой связи Starlink для снабжения информацией ВСУ (Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) планирует запустить уже в сентябре на орбиту на высоте 150-300 км первую серию спутников связи, которые должны составить конкуренцию проекту Илона Маска). Очень большое внимание уделяется также применению авиации, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и материально-техническому обеспечению.

Кроме того, китайская сторона тщательно отслеживает применение и эффективность любой западной военной техники — на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином такой интерес легко объясним. Плюс, конечно, тайваньский вопрос — хотя алармистские заявления некоторых экспертов, что войска с материка вот-вот нападут на остров, вряд ли стоит воспринимать слишком серьезно, но не стоит все же исключать возможности военного конфликта между Пекином и Тайбеем.

Однако интерес для Пекина представляют не только спутники и дроны. Китаю важно понимать эффективность действий российской и украинской армий в целом, и для этого есть веские причины.

Почему Китаю важно следить за действиями ВС РФ

Советский союз сыграл очень важную роль в создании НОАК, в появлении ВПК КНР, плюс — оказал сильное влияние на тактику и стратегию, применяемые китайскими военными. Кроме того, у Китая и России сходные географические условия — большая протяженность границ и потенциально неспокойные регионы внутри, считает американский эксперт из разведцентра разработки операций армии США (TRADOC G-2) Питер Вуд.

«Для китайских военных эти уроки могут иметь огромное значение, поскольку НОАК не хватает боевого опыта, а также она в значительной степени полагалась на российские оружие и доктрины в ходе своей быстрой модернизации за последние несколько десятилетий», — отмечает директор по взаимодействию с Азией вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Лайл Гольдштейн.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«НОАК внимательно наблюдает за российскими военными уроками на Украине и учится на них, — отмечает Лайл Гольдштейн. — А сухопутные силы НОАК могут использовать эти уроки, чтобы добиваться усиления роли в межведомственной борьбе Китая за ресурсы и влияние».

Фото: Wu Changwei/XinHua/Global Look Press

Питер Вуд из TRADOC полагает, что китайцы примеряют растянутость линий снабжения российской армии в первые месяцы СВО к ситуации с Тайванем.

«Китаю потребуется собрать огромные силы, чтобы захватить Тайвань, координируя не только сбор сухопутных войск численностью более 100 000 человек, но и массу других служб. Поэтому неудивительно, что стратегическая логистика — массовое перемещение персонала и припасов — была в центре внимания Китая», — считает Вудс.

За кем еще следит Пекин

Не меньший интерес у Китая вызывает применение западного вооружения украинской стороной, особенно — американских ракет HIMARS, считает Лайл Гольдштейн. Китайские эксперты полагают, что эти ракеты положительно зарекомендовали себя на Украине, и примеряют, насколько эффективным может быть их использование в случае с Тайванем (при этом на Тайване пока HIMARS нет, и вряд ли будут раньше 2026 года). Впрочем, в НОАК, похоже, есть мнение, что в условиях морской войны в Тайваньском проливе HIMARS окажутся менее эффективными, чем на суше, что подтверждается, например, морскими испытаниями на Филиппинах.

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Также Китай заботят переносные зенитные комплексы (ПЗРК) вроде американского Stinger, советского «Оса», немецкого IRIS-T SLM, британского Starstreak и других. Они способны нанести ощутимый урон авиации, если та «работает» на небольшой высоте, как показывает опыт СВО. Проецируя этот опыт на свои планы, Пекин намерен использовать ударные вертолеты в связке с дронами, полагает Лайл Гольдштейн, ссылаясь на анализ, проведенный китайским журналом «Знания об оружии». Предполагается, что беспилотники должны лететь впереди вертолетов, прикрывая их и выявляя силы ПВО.

Может ли КНР применить украинский опыт против Тайваня

«Тайвань — остров, а Украина — континентальная страна, поэтому в первом случае наибольшее значение будут играть не сухопутные силы, в отличие от украинского конфликта, а ВМС и авиация», — подчеркивает Ин-Ю Линь.

По словам эксперта, боевые действия на Украине имеют для китайских стратегических исследований не меньшее значение, чем война в Персидском заливе 1990 года и в Ираке 2003 года.

Фото: МО Украины

«После массированных инвестиций в свой парк вертолетов на протяжении более чем 20 лет Китай пересматривает вопрос о том, как использовать боевые вертолеты при высокой интенсивности огня ПЗРК вроде Stinger, — пишет Лайл Гольдштейн. — Наблюдая за использованием и потерями вертолетов на Украине, китайские наблюдатели теперь понимают, что их вертолеты могут подвергаться большему риску, чем предполагалось».

Тайваньская проблема — наиболее острая вокруг Китая, поэтому исключать удара по Тайваню в ближайшие годы нельзя, пояснил NEWS.ru директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Однако опыт боевых действий на Украине изучался бы в любом случае, — считает эксперт. — Задачи НОАК не сводятся к удару по Тайваню. Конфликт на Украине несет огромный опыт и повлияет на все дальнейшее развитие военного дела в мире».

Кашин отмечает, что конкретно в случае с Тайванем украинский опыт не очень применим, «потому что конфликт вокруг острова, если он случится, будет происходить в первую очередь на море, а морской компонент боевых действий на Украине не очень развит».

Эксперты: Китай интересуется всем

Китайцы тщательно изучают всю информацию о боевых действиях на Украине, получая информацию как от собственной разведки, так и в ходе контактов с российской стороной, отметил в беседе с NEWS.ru Кашин.

«Судя по китайским публикациям, учитываются такие аспекты, как спутниковая разведка, применение беспилотников, применение артиллерии, высокоточного оружия, роль противовоздушной обороны, — говорит эксперт. — В целом китайская армия, у которой не было реального боевого опыта с конца 1980-х годов, уделяет изучению зарубежного боевого опыта первостепенное значение и ресурсов на это не жалеет. Вероятно, используются все каналы получения данных — через военных атташе, разведку, по линии международного военного сотрудничества и так далее».

По мнению Кашина, повышенный интерес у КНР вызывают дроны, поскольку Китай — абсолютный гегемон в мире в плане производства малых беспилотников.

Фото: Yu Hongchun/XinHua/Global Look Press

«Такие аппараты как вертолетного, так и самолетного типа играют главную роль в украинском конфликте. В производстве крупных беспилотников, таких как российский „Орион“, турецкий Bayraktar, американский Reaper, Китай конкурирует с другими государствами, а в производстве малых беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения на КНР приходится более 80% мирового объема. Кроме того, можно предположить, что в большей части производимых другими странами БПЛА все равно используются китайские компоненты», — говорит Кашин.

По его словам, на Украине обе стороны конфликта очень широко применяют китайские гражданские беспилотники, которые подверглись переделкам.

«Дроны используют как для разведки, так и для нанесения ударов, они стали фактором, определяющим ход боевых действий. И ясно, что Китай как страна, которая по производству БПЛА превосходит в несколько раз весь остальной мир, делает очень большую ставку на это направление», — подчеркнул Кашин.

Читайте также:

Кто такой далай-лама: 10 наивных вопросов о лидере тибетских буддистов

Индия обогнала Китай по числу жителей. Что это значит для мира?

В США написали сценарий войны с Китаем. Чем закончится схватка сверхдержав?