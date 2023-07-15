Россия и Китай проведут военные учения в Японском море

Фото: МО РФ

Российские войска примут участие в организованных Китаем военных учениях «Север. Взаимодействие-2023», сообщает Минобороны КНР. Маневры будут проходить в Японском море.

В соответствии с годовым планом сотрудничества между вооруженными силами России и Китая российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот и военно-воздушные силы для участия в учениях «Север. Взаимодействие-2023», организованных Северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая в центральной части Японского моря, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что учения будут проводиться в целях повышения стратегического взаимодействия армий двух стран, укрепления способности совместно поддерживать мир и стабильность в регионе и реагировать на вызовы в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что китайские военные в рамках тестирования нового оружия приступили к отработке сценария «тотальной войны», который они обозначили литерой Z. Причиной стал высокий риск развития конфликта с США. Оценка эффективности вооружений включает компьютерные игры и полевые испытания. Основное внимание уделяется оценке возможностей оружия в условиях регионального конфликта и при военном вмешательстве двух или более иностранных авианосных групп вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море. При этом в новом сценарии региональный конфликт перерастает в противостояние между КНР и США с их союзниками.