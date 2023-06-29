Военные Китая отработали сценарий «тотальной войны Z» SCMP: военные КНР отработали сценарий глобальной войны при тестировании оружия

Фото: Cheong Kam Ka/XinHua/Global Look Press

Китайские военные в рамках тестирования нового оружия приступили к отработке сценария «тотальной войны», который они обозначили литерой Z. Причиной стал высокий риск развития конфликта между КНР и США, коего не наблюдалось несколько десятилетий. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на ученых-участников проекта. По данным издания, тестированием «тотальной войны» занимается группа Фань Кансиня из подразделения 91404 Народно-освободительной армии Китая.

Как поясняет издание, оценка эффективности вооружений включает в себя компьютерные игры и полевые испытания. Основное внимание традиционно уделяется оценке возможностей оружия в условиях регионального конфликта и при военном вмешательстве двух или более иностранных авианосных групп вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море.

Однако в новом сценарии региональный конфликт перерастает в тотальную войну, где все доступные ресурсы и усилия нации мобилизуются для победы. Сценарий предполагает, что военные КНР подвергаются атаке так называемого «голубого альянса», под которым, по версии SCMP, подразумеваются США и их союзники.

Эксперимент, в котором со стороны противника использовались экстраординарные возможности, показал серьезную ограниченность боевых возможностей китайских военных кораблей. Исследователи объявили, что они считают подобный вариант развития событий абсолютно реалистичным.

Ранее Северная Корея заявила, что Вашингтон и Сеул доводят напряженность на Корейском полуострове до грани ядерной войны. Власти КНДР обвинили президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в «низкопоклонстве перед Вашингтоном». В Пхеньяне утверждают, что из-за его безрассудных действий на территории полуострова постоянно проводятся военные учения с участием Соединенных Штатов, и с каждым разом маневры становятся все более масштабными.