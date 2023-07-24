«Это ужасно»: Трамп осадил Байдена за «разоружение» США Трамп раскритиковал Байдена за решение публично признать дефицит боеприпасов в США

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Дональд Трамп

Миллиардер и бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал своего преемника Джо Байдена за решение рассказать всему миру о проблемах в американской армии. По его словам, которые приводит Fox News, действующий глава государства попросту не осознает последствий своих действий.

Трамп напомнил, что Вооруженные силы США сейчас столкнулись с серьезной нехваткой боеприпасов. Причиной тому стала политика администрации Байдена, нацеленная на поддержку Украины.

Если ты все раздал, это ужасно. Единственное, что может быть хуже этого, это рассказать об этом миру. Он рассказал Китаю и другим враждебным странам, что у нас нет боеприпасов, — сказал бизнесмен в ходе интервью.

На этом фоне Трамп также подчеркнул, что во времена его президентства арсеналы американской армии «были забиты до краев».

Ранее Трамп также подверг критике решение Байдена мобилизовать три тысячи резервистов. Экс-президент США уверен, что такой ход свидетельствует об истощении американской армии и толкает страну к третьей мировой войне.

Резервистов планировалось привлечь к участию в операции «Атлантическая решимость», которая представляет собой тренировочные мероприятия НАТО в Европе. Указ Байдена фактически наделил ее чрезвычайным статусом, что позволяет Пентагону привлекать резервные силы и использовать ускоренные полномочия по закупкам для снабжения этих войск техникой.