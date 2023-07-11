МИД Тайваня опроверг сообщения о создании биолабораторий США на острове МИД Тайваня назвал фейком сообщения СМИ о запросе США производить биооружие на острове

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Тайваня опровергло сообщения СМИ о том, что на острове планировали построить лаборатории для производства биологического оружия по запросу США. В ведомстве подчеркнули, что это не первый случай распространения недостоверной информации прессой. Сообщение тайваньского МИД цитирует РИА Новости.

Это уже не первый случай, когда это СМИ распространяет фейковую информацию, цитируя непроверенные источники с намерением подорвать доверие общественности к правительству и тайваньско-американским партнерским отношениям, — отметили в министерстве.

Там также указали, что Министерство обороны Тайваня подтвердило, что данные сообщения являются ложными.

Ранее тайваньское издание «Ляньхэ синьвэньван» написало о том, что правительство США требовало от властей Тайваня создания биологической лаборатории для работы над боевыми вирусами и другим биологическим оружием. По информации источников издания, правительство острова провело две секретные встречи под кодовым названием «Конференция по Южно-Китайскому морю». Они прошли 23 июня 2022 года и 9 января 2023 года. Там, в частности, обсуждалась подготовка проекта по строительству лаборатории с высшим уровнем биозащиты BSL-4.