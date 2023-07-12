«Боевое слаживание»: Россия и Китай готовят неожиданный ответ НАТО Что говорят эксперты о сотрудничестве КНР и РФ, как это скажется на отношениях обеих стран с Альянсом

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС/kremlin

Владимир Путин на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

Отношения с Китаем — вторая важная тема, которую обсуждали на саммите НАТО, после вопроса о членстве Украины в Альянсе. В своей речи представители организации требовали от Пекина прекратить сближение с Москвой, но затем в последний момент вдруг отказались от планов открыть бюро в Восточной Азии. В беседе с NEWS.ru эксперты проанализировали, каким может быть совместный российско-китайский ответ Западу.

Что говорится в коммюнике саммита про Китай

Участники вильнюсского саммита НАТО в первый день своей работы уделили большое внимание Китаю. В их заявлении от 11 июля отмечается, что страны Альянса обеспокоены наращиванием ядерного арсенала КНР и недостаточными, по их мнению, усилиями Пекина по контролю этой сферы. Что касается «углубления стратегического партнерства» Китая с Россией, то оно «противоречит ценностям и интересам НАТО», говорится в коммюнике.

На выступлении по итогам первого дня работы саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался назвать КНР «противником» Альянса. По его мнению, сторонам надо продолжать взаимодействовать, но «растущая напористость Пекина влияет на нашу безопасность». Столтенберг также подчеркнул, что Поднебесная отказывается присоединиться к Западу в «осуждении действий России на Украине», а также угрожает острову Тайвань.

На встречу в столицу Литвы специально пригласили лидеров из Азиатско-Тихоокеанского региона: Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Это связано с тем, что в НАТО многие опасаются: следующий большой конфликт начнется в Восточной Азии, — в случае если КНР попытается силой присоединить Тайвань.

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press Йенс Столтенберг

Как отреагировал Китай на слова НАТО

Ответ Пекина не заставил себя долго ждать. Коммюнике искажает политику Китая, дискредитирует страну, заявили во вторник в дипломатической миссии Китая при ЕС.

Оно «называет черное белым» и наполнено «менталитетом времен холодной войны и идеологическими предрассудками», подчеркнул в среду представитель МИД КНР Ван Вэньбин.

В Пекине подозревают, что военный блок просто ищет предлоги для дальнейшей экспансии на Тихий океан.

Что Китай требует от НАТО

Выступая по итогам первого дня, Столтенберг много говорил о Восточной Азии. Генсек Альянса осудил не только усиление армии Китая, но и ракетную и ядерную программы Северной Кореи и поблагодарил Японию за солидарность с Украиной.

По его словам, страны НАТО решили активизировать сотрудничество с партнерами в Азии для противодействия Китаю. Этот тезис тоже вызвал раздражение у дипломатов Поднебесной. Ван Вэньбинь напомнил, что НАТО называет себя региональной организацией, но выходит за пределы традиционного географического охвата, ускоряя экспансию в Азиатско-Тихоокеанский регион.

«НАТО должна быстро убрать черную руку, протянутую к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Она не должна даже думать о том, чтобы в будущем втиснуться сюда второй половиной тела», — написали китайские СМИ.

Что говорят эксперты об ответе России и Китая Западу

В тот же день, когда Столтенберг выступал в столице Литвы, стало известно о том, что на осень намечен визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай. Еще в марте глава государства получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина приехать на саммит «Один пояс — один путь», который пройдет в октябре.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС/kremlin Владимир Путин на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в Пекине Андрей Денисов рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин на встрече со спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко подтвердил: в республике готовятся к приезду Путина.

Востоковед Юрий Тавровский, руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, предположил в разговоре с NEWS.ru, что происходит сейчас в отношениях между Пекином и Москвой.

«Если в нашем договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года отношения определяются как „стратегическое партнерство“, то после мартовского визита председателя КНР в Москву их можно оценить как „боевое слаживание“», — поделился мнением эксперт.

Востоковед также напомнил, что после мартовской встречи в Москве начался активный обмен визитами других представителей руководства двух стран.

«В марте прошла встреча главнокомандующих РФ и КНР, затем в Москву прилетел министр обороны Китая, после — куратор по партийной линии всех китайских спецслужб. Не так давно наш премьер-министр Михаил Мишустин совершил визит в Пекин во главе с представительной экономической делегацией. Сейчас в Китае находится спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава МЧС, главком ВМФ, генеральный прокурор РФ», — добавил востоковед.

Тавровский убежден, что после новой, октябрьской встречи Путина и Си Цзиньпина «боевое слаживание» только ускорится. «Китай исходит из того, что в современной холодной войне существует два фронта — западный и восточный. На западном Альянсу уже противостоит Россия. Восточный фронт простирается от Японии до Австралии. Появление натовских кораблей и самолетов вблизи своих границ в Поднебесной расценивают как непосредственную угрозу», — пояснил эксперт свою позицию.

В чем согласны и не согласны Китай и Россия

Китай поддерживает Россию — на основе совпадения интересов, отметил в беседе с NEWS.ru научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. По его словам, Пекин, к примеру, соглашается с тезисом Москвы о том, что именно расширение НАТО на восток привело к украинскому конфликту.

«Но стратегические интересы наших стран совпадают не в полной мере, поэтому и поддержка не совсем полная. Китай призывает к приостановке вооруженного конфликта на Украине, к мирному решению кризиса. Для этого спецпредставитель Пекина Ли Хуэй посетил в мае Россию и Украину. После визита он посетовал, что стороны не готовы к мирному решению», — напомнил синолог.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Спецпредставитель Пекина Ли Хуэй

Какие планы у НАТО в Азии

Из проекта итогового заявления вильнюсского саммита исчезла формулировка об открытии офиса НАТО в Токио. Также из коммюнике убрали пункт о переговорах с Японией по этому вопросу. Ранее сообщалось, что против открытия офиса Альянса в столице Японии возражает Франция. Париж признал это противоречащим уставу организации.

«У НАТО должны быть партнеры, с которыми она решает серьезные вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, также в Африке и на Ближнем и Среднем Востоке. Однако... она остается Организацией Североатлантического договора. Кто бы что ни говорил, география упряма. Индо-Тихоокеанский регион — это не Северная Атлантика», — цитирует президента Франции Эммануэля Макрона РИА Новости.

По словам французского лидера, не должно создаваться впечатление, что НАТО пытается легитимизировать расширение своего присутствия на другие регионы. Открытие офиса в Японии остается на повестке дня, переговоры по этому вопросу продолжатся, возразил Макрону позднее Столтенберг.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что планы НАТО по поводу Токио — это практическое свидетельство намерений Альянса закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ, политолог Кирилл Коктыш считает, что отказ открыть офис носит временный характер. Сегодня он невозможен из-за репутационных потерь Альянса на Украине.

«Контрнаступление ВСУ по сути превратилось в провал. Если бы саммит проходил на фоне украинских побед, то, уверен, Японию вынудили бы подключиться к этому процессу. Сейчас Вашингтону проще отложить этот вопрос. Но в отношении милитаризации Японии существуют долгосрочные планы США, которые учитывают напряженность вокруг Тайваня», — полагает политолог.

«Как ключевая страна НАТО США в отношении Китая демонстрируют традиционную конфронтационную политику, ведут себя с позиции силы. Они не считают важным для себя учитывать чьи-то интересы, в том числе и интересы Пекина», — добавил Коктыш в разговоре с NEWS.ru.

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