В ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты на уровне $100

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны-члены Европейского союза согласовали лимит цен на российские нефтепродукты, сообщило шведское председательство в Совете ЕС в Twitter. Лимит будет установлен на уровне $100 за баррель.

Постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС, — говорится в сообщении.

Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от импорта из России нефти, газа и урана в рамках очередного пакета санкций. Кроме того, парламентарии предложили снизить потолок цен на российскую нефть.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к новому эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, поскольку оно повлечет дальнейшее нарушение баланса на мировых рынках. Он добавил, что Россия принимает меры, чтобы оградить свои интересы от возникающих рисков.

Эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ вступило в силу 5 декабря 2022 года. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года начнут действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России.