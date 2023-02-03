В Кремле оценили последствия нефтяного эмбарго Песков: эмбарго ЕС на нефтепродукты России приведет к разбалансировке рынков

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Кремль негативно относится к новому эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, поскольку оно повлечет дальнейшее нарушение баланса на мировых рынках, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия принимает меры, чтобы оградить свои интересы от возникающих рисков, передает ТАСС.

Негативно [относимся], мы уже говорили об этом. Негативно, естественно, это приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков. Мы, естественно, принимаем меры с тем, чтобы захеджировать наши интересы от тех рисков, которые в этой связи возникают, — сказал пресс-секретарь президента России.

Эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ вступило в силу 5 декабря 2022 года. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года начнут действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России.

Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от импорта из России нефти, газа и урана в рамках очередного пакета санкций. Кроме того, парламентарии предложили снизить потолок цен на российскую нефть.