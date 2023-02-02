В Европе призвали полностью отказаться от российских нефти, газа и урана Европарламент приял резолюцию с призывом полностью отказаться от российских энергоносителей

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Европарламент призвал к немедленному и полному отказу от импорта из России нефти, газа и урана в рамках очередного пакета санкций в отношении РФ. В резолюции, опубликованной на сайте ЕП, странам Евросоюза рекомендуется как можно скорее принять 10-й по счету пакет ограничений и активно вносить предложения для новых.

Санкционный список должен быть расширен, чтобы включать российские компании, еще присутствующие на европейском рынке, такие как ЛУКОЙЛ и «Росатом». Европарламент также призывает ввести полное и немедленное эмбарго на импорт из России ископаемого топлива, включая нефть и уран, — говорится в документе.

Наряду с этим в резолюции содержится призыв снизить потолок цен на российскую нефть, а также ввести полный запрет на прямой и непрямой импорт обработанных или необработанных алмазов из РФ.

Европарламент также высказался за расширение санкций в отношении физических лиц. В черные списки предлагается включить всех причастных к референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, выборам всех уровней в Крыму, а также тех, кто занимался эвакуацией мирного населения из зоны боевых действий, которую в ЕП назвали «насильственной депортацией».

Парламентарии подчеркнули, что следует приложить усилия к тому, чтобы к новым санкциям присоединились страны-кандидаты на вступление в сообщество и государства, которые являются потенциальными кандидатами.

Ранее западные СМИ выразили удивление устойчивостью российской экономики. Они отметили, что вопреки многочисленным санкциям она в значительной степени вернулась к уровню до февраля 2022 года. При этом многим европейским странам с трудом удалось снизить свою энергозависимость от российских углеводородов.