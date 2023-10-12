Россия придумала схему по продаже зерна: санкции нам будут не страшны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иран предложил России использовать свою территорию в качестве коридора для экспорта зерна в третьи страны. Если Москва воспользуется этой альтернативой, то Запад никак не сможет на нас давить.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в октябре 2022 года заявлял, что санкции мешают экспорту продовольствия из РФ на мировые рынки. Чтобы решить проблему, Россия подписала зерновую сделку. В рамках нее ООН должна была содействовать продаже продовольствия из РФ в страны Запада, подключить Россельхозбанк к системе SWIFT, начать продажу зарубежной сельскохозяйственной техники и убрать запрет на страхование судов, перевозящих продукцию.

Однако, кроме бесконечного «кормления завтраками», Россия от сделки ничего не получила. Запад до сих пор не дает России продавать сельскохозяйственную продукцию, хотя она и поставила ультиматум: возобновления договора не будет, пока США и ЕС не выполнят все условия.

К июлю 2023 года Москва поняла, что власти стран Запада не хотят общаться. Все обещания, которые даются, в том числе по продовольствию, ничего не стоят. Поэтому Россия начала искать альтернативные цепочки не только закупок товаров (их мы успешно отладили), но и поставок своей продукции в третьи страны.

С кем Россия торгует сейчас?

Почему-то страны Запада уверены, что они — незаменимые элементы любых мировых процессов, особенно в торговле. Да, России удобно использовать транспортные коридоры ЕС для продажи товаров на мировые рынки. Например, возить их через Финляндию или страны Балтии. Но у России большая территория и много соседей, с помощью которых можно обойти санкции, а значит, пресмыкаться перед Западом она не будет.

Ограничения лишили РФ львиной доли западных рынков сбыта зерна. В 2023 году США купили всего 6% от общего количества проданной сельхозпродукции, а ЕС — 2%. В основном продовольствие поставляется в страны Глобального Юга — Турцию, Саудовскую Аравию, Пакистан, а также государствам Азии. Такой расклад Россию не устраивает, ей хочется зарабатывать больше.

России нужна лазейка для обхода санкций

Москва получает довольно большую прибыль от продажи сельхозпродукции на Восток — в мае 2023 страна экспортировала 63 млн тонн зерна и продуктов его переработки. Но чтобы зарабатывать больше, нужно продавать товары в ЕС и США. Дополнительные доходы, в том числе на продолжение СВО, никогда лишними не бывают. Особенно приятно получить их от Запада, который сейчас на стороне Украины.

Запад лишится еще одного рычага давления на Россию

Предложение Тегерана по использованию его территории в качестве транспортного коридора позволит России продавать сельскохозяйственную продукцию в ЕС и США в гораздо больших объемах, чем сейчас. Рядом с Ираном расположена Турция, через которую, скорее всего, и будет осуществляться поставка «чистого зерна», на которое не распространяются санкции.

Схема может выглядеть следующим образом: Россия продаст зерно Ирану, Иран — Турции. Поскольку продовольствие уже будет считаться произведенным не в РФ, Анкара сможет продавать его на Запад без санкций. В выигрыше все три продавца. Москва получит прибыль от реализованной продукции, Тегеран продаст ее Анкаре подороже, а та сделает еще большую наценку для стран ЕС. Проиграют только государства Евросоюза, которые в этой цепочке поставок будут последними: они получат зерно как минимум с тройной наценкой.

Поскольку цепочки поставок продовольствия у России будут отлажены, ей не будет нужна никакая зерновая сделка. Давить на РФ будет нечем.

К тому же, выбрав Иран для экспорта зерна, Россия нанесет еще один сокрушительный удар по гегемонии США. И это может спровоцировать «эффект домино». Все страны мира поймут, что безопаснее использовать альтернативные, не западные логистические маршруты, доступа к которым их не лишат по первому требованию Вашингтона. В результате начнется массовый отказ от использования навязываемых США схем и переход стран на использование инфраструктуры Глобального Юга.

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