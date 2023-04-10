Пять тысяч Хиросим. Почему торпеду «Посейдон» назвали оружием апокалипсиса Новый вид подводного ядерного оружия России подробно описали в американском научно-популярном издании

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Атомная подводная лодка стратегического назначения

Американский научно-популярный журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса. Дивизию подлодок с этим оружием планируется сформировать на Камчатке ориентировочно к 2025 году, если у производителя появится доступ к микроэлектронике, который был ограничен из-за санкций после 24 февраля 2022 года. Что такое «Посейдон» и какие у него возможности — в материале NEWS.ru.

Что написал Popular Mechanics о «Посейдоне»

По данным американского издания, каждая торпеда «Посейдон» несёт большую ядерную бомбу мощностью примерно 2 мегатонны.

«[Торпеда] приводится в движение ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает практически неисчерпаемую дальность и выносливость, а также, вероятно, высокую устойчивую скорость, — пишет Popular Mechanics.

Также в публикации говорится, что имея 24 метра в длину и 1,6 метра в диаметре, каждый «Посейдон» «примерно в три раза шире стандартной тяжёлой торпеды, и благодаря ядерному реактору обладает практически неограниченной выносливостью, позволяющей управлять своей малошумной водометной двигательной установкой». Также утверждается, что «Посейдон» может погружаться глубже американской торпеды Mark 48, чья расчётная глубина погружения составляет 1 тысячу метров, а также развивать скорость до 56-70 узлов (103-129 км/час).

Но, как полагает автор статьи, «поскольку торпеду можно будет обнаружить издалека, когда она движется на максимальной скорости, она, скорее всего, будет двигаться гораздо медленнее, пока не будет готова совершить последний рывок или уклониться от врагов».

«Никто больше серьезно не пытался создать такое оружие, как „Посейдон“, и в течение многих лет многие западные чиновники скептически относились к тому, что Россия будет создавать оружие с такими необычными возможностями. Но к середине 2010-х стало ясно, что это вполне реально», — говорится в публикации.

Также автор напоминает, что РФ «сохраняет старые противокорабельные и противолодочные тактические ядерные боеголовки, на которые не распространяются ограничения в соответствии с новым договором о СНВ». Так как «Посейдона» не существовало, когда был подписан новый договор, новые торпеды «не попадают в указанные категории стратегических вооружений», отмечает издание. С другой стороны, «поскольку они явно являются стратегическими вооружениями большой дальности, они должны подпадать под эту категорию», поагают авторы статьи.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Океанская многоцелевая система «Посейдон», которая проходит завершающий этап комплексных испытаний всех элементов и систем

Где будут базироваться «Посейдоны»

По данным ТАСС, дивизию подлодок-носителей «Посейдонов» планируется сформировать на Камчатке — в составе подводных сил Тихоокеанского флота к концу 2024 — началу 2025 года.

«По всей видимости, в её состав со временем войдут четыре-пять подводных лодок, которые будут оснащены в целом 30 „Посейдонами“. Если военная промышленность остановится на 30 торпедах, морякам уже не придётся беспокоиться о перезагрузке системы», — предполагает в связи с этим Popular Mechanics.

Базирование «Посейдона» на Дальнем Востоке, как утверждается в публикации, имеет смысл, потому что глубокие воды Тихого океана «дадут торпедам большую свободу маневра, чтобы избежать обнаружения с меньшим количеством узких мест». Оттуда, вероятно, российские торпеды могут грозить не только военно-морским базам, но и городам западного побережья США, таким как Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сан-Франциско. При этом «теоретически [„Посейдон“] может летать куда угодно, если позволяет подводная география».

В публикации напомнили, что как минимум две из четырёх запланированных к строительству подлодок-носителей ядерных торпед были заложены в 2014 и 2017 годах. Им присвоили названия «Хабаровск» и «Ульяновск». Предположительно, они будут введены в строй с 2024 по 2027 годы.

«Однако санкции, приводящие к ограничению доступа к микроэлектронике, могут привести к задержкам производства и ввода в эксплуатацию», — подчёркивается в публикации американского издания.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Комплекс «Посейдон» - принципиально новый вид морского подводного оружия, основанный на применении беспилотных подводных аппаратов, он сможет бороться с авианосцами противника и поражать его береговые объекты на межконтинентальной дальности

Какие подлодки могут нести «Посейдоны»

Сейчас, как пишет Popular Mechanics, «Посейдон» могут нести только две «уникальные подводные лодки». Одна из них — это 98-метровая Б-90 «Саров» водоизмещением 3,9 тысячи тонн, спущенная на воду в 2008 году. Но, по мнению автора, учитывая экспериментальную роль судна, «маловероятно, что „Саров“ будет постоянно закреплён за новой дивизией».

Вторая субмарина, о которой пишет американское издание, — это гораздо более крупная подлодка К-329 «Белгород» длиной 184 метра и водоизмещением 30 тысяч тонн. Она создавалась с 1992 года и была введена в строй через 30 лет. Она является базовым кораблём для подводного беспилотника «Клавесин» и мини-подлодки «Лошарик» — последняя печально известна пожаром, произошедшим в июле 2019 года в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 офицеров ВМФ.

«Основанный на подводной лодке с крылатыми ракетами класса „Оскар II“ 10000-тонный „Белгород“ (также известный как проект 09852) может нести до шести „Посейдонов“», — говорится в публикации.

Фото: Павел Львов/РИА Новости Атомная подводная лодка «Белгород» во время спуска на воду на АО «Производственное объединение »Севмаш« в Северодвинске

Как создавали «Посейдон»

Торпеды с ядерной энергоустановкой «Посейдон» для подводных лодок пятого поколения ранее назывались «Статус-6». В НАТО они имели кодовое обозначение Kanyon.

Весной 2016 года в Объединённой судостроительной корпорации заявили об их разработке на базе ЦКБ «Рубин» и СПМБ «Малахит». Позднее разведка США сообщила о проведённых 27 ноября того же года испытаниях запуска беспилотного аппарата с подводной лодки Б-90 «Саров» в рамках программы «Статус-6». В 2018 году эти торпеды в числе морских систем доставки ядерного оружия упомянул в своём отчёте Пентагон.

В ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года президент РФ Владимир Путин назвал это устройство в числе других видов вооружения. Позднее «Посейдон» был включён в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы.

В октябре 2022-го итальянская газета La Repubblica со ссылкой на отчёт разведки НАТО написала о возможных испытаниях торпеды «Посейдон», которая именовалась как «оружие судного дня», способное вызвать «радиоактивное цунами» и стереть с лица земли Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Однако вскоре CNN отмечал, что участвовавшие в предполагаемых перемещениях суда (в частности, подлодка «Белгород») «покидают полигон в Арктическом море и возвращаются в порт, не проведя испытания». В качестве причины в США указывали на «технические трудности».

В январе 2023 года ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщило об изготовлении первого боекомплекта «Посейдонов» для АПЛ «Белгород» и успешном завершении раздельных испытаний узлов торпед, включая ядерную энергетическую установку.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Во время испытания подводной лодки — носителя беспилотного комплекса Посейдон

Что могут «Посейдоны»

Ещё в 2015 году, когда о «Статусе-6» только стало известно, военный эксперт Павел Фельгенгауэр рассказывал, что этот «боевой дрон» может идти под водой «на глубине до 1 километра со скоростью до 95 километров в час на дальность до 10 тысяч километров. Боевой частью изделия является ядерный заряд мощностью «до 100 мегатонн», «в пять тысяч раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму».

Боевая нагрузка «Посейдонов», как уточнил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков, «в самом смертоносном своем исполнении» может быть эквивалентной «Царь-бомбе». NEWS.ru подробно рассказывал о её испытании в публикации про историю полигона на Новой Земле.

Леонков добавил, что «Посейдон» — это «оружие возмездия». У этих торпед, по его словам, «неограниченная дальность плавания на больших глубинах». Кроме того, он полагает, что эти торпеды «ни одно существующее в природе антиторпедное устройство достигать не может».

«„Посейдон“ фактически неуязвим. Также, поскольку аппарат беспилотный ему не нужно выравнивать давление и скорость подъема до цели будет соответствовать штатной скорости перемещения», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По словам Леонкова, целью «Посейдона» служит «береговая инфраструктура противника, в частности США и Великобритании, так как через морские порты идет переброска войск и осуществляется снабжение». Второстепенной его задачей является «уничтожение ударных и авианосных группировок».

«Также он может совершенно спокойно вызвать цунами, причем достаточно большое для уничтожения небольшого города. Правда, США планируют использовать систему эшелонированного минирования для перехвата аппаратов подобных „Посейдону“. Но если запускать несколько „Посейдонов“ одновременно, то первый эту эшелонированную зону подорвет, а второй спокойно дойдет до цели», — уточнил Леонков.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Океанская многоцелевая система «Посейдон»

Эксперт утверждает, что против «Посейдона» бесполезны противолодочная авиация и противолодочные буи. В тоже время боевые аппараты этого типа идут по маршруту маневрируя, что также «исключает их перехват имеющимися на данный момент средствами поражения».

Российский военный эксперт Павел Лузин в интервью изданию «Новая газета. Европа» ранее заявил, что «Посейдон» — это «не торпеда», а «глубоководный дрон, который нужен для многоразового использования».

По словам Лузина, главная задача «Посейдона» — это замена людей роботами, что стало особенно актуально «после того, как сгорела глубоководная станция „Лошарик“». Тогда, по мнению эксперта, «стало понятно, что эпоха обитаемых глубоководных станций должна просто уйти в прошлое».