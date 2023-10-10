Стало известно о начале вывода французских военных из Нигера AFP: первые французские военные покинули Нигер

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Первые французские военные покинули Нигер, сообщает AFP со ссылкой на Главный штаб ВС Франции. До этого стало известно, что процесс вывода контингента Франции начнется 10 октября.

Первые [военные] были выведены, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первые солдаты Пятой республики покинут африканскую страну 9 октября. По данным журналистов, командование ВС Франции провело переговоры с мятежниками, в результате которых были установлены условия вывода войск из страны. Военнослужащих должны были начать переводить в штаб французских вооруженных сил в Сахеле. Было сказано, что первыми страну покинут 400 участников операции «Альмахау» неподалеку от границы Мали.

Вывод части контингента численностью 1000 человек займет приблизительно три месяца. Главный штаб ВС Франции сообщал, что операция пройдет организованно и безопасно, в координации с властями африканской республики.

Глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна 25 сентября заявила, что Париж принимает сторону отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума. По ее словам, в африканской стране необходимо навести конституционный порядок. Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отозвать из Нигера дипломатов по соображениям безопасности на фоне государственного переворота.