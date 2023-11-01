«Бригады Аль-Кассама» заявили об уничтожении двух танков Израиля в Газе

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Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» заявило об уничтожении двух танков Армии обороны Израиля, передает РИА Новости. По данным организации, технику ЦАХАЛ подбили на северо-востоке сектора Газа.

«Бригады Аль-Кассама» уничтожили два танка в районе сельскохозяйственной школы в Бейт-Хануне тремя снарядами «Аль-Ясин 105», — сообщило крыло ХАМАС.

До этого представители «Бригады Аль-Кассама» заявили о гибели семи заложников в результате обстрела Аль-Джабалии в Газе. В структуре ХАМАС отметили, что среди погибших в том числе трое иностранных граждан.

Армия обороны Израиля ранее объявила о ликвидации главы противотанкового ракетного подразделения ХАМАС Мухаммада Асара в секторе Газа. ЦАХАЛ опубликовала видео нанесения ударов с истребителя по объекту, в котором укрывался командир палестинского движения.

Йеменские войска 1 ноября показали ракетный удар по израильским объектам в прямом эфире и опубликовали видео на странице в Twitter (X). Представитель армии Йемена генерал Яхья Сари сообщил, что удары наносились по целям ЦАХАЛ на «оккупированных территориях Палестины». Армия Израиля заявила, что ракеты были перехвачены системами ПВО и истребителями. СМИ писали, что одна из ракет упала в иорданской пустыне.