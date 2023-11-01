В ХАМАС рассказали о погибших при обстреле Аль-Джабалии заложниках ХАМАС: в ходе обстрела Аль-Джабалии погибли семь заложников

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

В ходе обстрела Аль-Джабалии в секторе Газа погибли семь заложников, сообщили в своем Telegram-канале представители «Бригад аль-Кассама», которые являются военным крылом палестинского движения ХАМАС. Как утверждается, среди жертв есть трое иностранцев.

«Бригады аль-Кассама» объявляют об убийстве вчера семи гражданских заложников, среди которых трое обладателей иностранных паспортов, — говорится в сообщении.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что ХАМАС может удерживать в заложниках до шести граждан России. Также дипломат рассказал о визите в МИД Израиля, где он дал «четкие разъяснения» относительно приема представителей ХАМАС в Москве. Во время беседы он подчеркнул, что Россия не поддерживает террористические методы.

В настоящее время ХАМАС, предположительно, удерживает в секторе Газа около 240 заложников из числа мирных граждан. Более половины пленных имеют иностранные паспорта. О том, что среди них могут быть шестеро россиян, сообщалось и ранее.

При этом замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов 28 октября сообщил, что ХАМАС пообещало России найти и освободить из заложников восьмерых россиян. Делегации движения во время визита в Москву был передан список российских граждан, которые находятся в плену.