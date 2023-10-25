Названо количество российских заложников у ХАМАС Ynet: у 138 пленных ХАМАС имеются иностранные паспорта, среди них шестеро россиян

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более половины пленных ХАМАС имеют иностранные паспорта, среди них по меньшей мере шестеро россиян, сообщает портал Ynet со ссылкой на данные правительства Израиля. Уточняется, что в общей сложности в плену у палестинского движения находятся 222 человека, из них 137 иностранных граждан.

Среди них 54 тайца, 15 аргентинцев, 12 немцев, шесть французов и шесть россиян, — говорится в сообщении.

Ранее МИД Израиля опубликовал сводку об убитых и пропавших гражданских лицах в результате эскалации на Ближнем Востоке. Всего за 17 дней войны были убиты 250 человек с гражданством других стран, без вести пропал 81 человек. В этом списке 23 россиянина числятся погибшими, еще четыре человека с паспортом РФ считаются пропавшими без вести.

Ранее ХАМАС освободил израильтянку и двух ее детей, взятых в заложники. Пленников просто оставили возле забора, проходящего на границе Израиля и сектора Газа. По словам освобожденной женщины, бойцы движения просто отпустили их и ушли, не объяснив причин.

Позднее власти Израиля подтвердили факт освобождения еще двух заложниц, удерживавшихся в секторе Газа. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, мать и дочь попали в плен во время атаки на кибуц Нахаль-Оз.