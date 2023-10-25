В Израиле назвали число погибших в войне россиян МИД Израиля: с начала войны ЦАХАЛ с ХАМАС погибли 23 россиянина

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

С начала войны Израиля и палестинского движения ХАМАС погибли 23 россиянина, следует из данных израильского МИД, опубликованных в русскоязычном Telegram-канале ведомства. Вместе с этим еще четыре человека числятся пропавшими без вести, добавили в министерстве.

Израильские власти опубликовали сводку об убитых и пропавших гражданских лицах в результате боевых действий. Согласно сводке, всего за 17 дней войны были убиты 250 человек с гражданством других стран, без вести пропал 81 человек.

Ранее, 20 октября, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщал, что число погибших россиян в зоне палестино-израильского конфликта достигло 20. Кроме того, по его словам, в российское посольство в Тель-Авиве поступило более шести тысяч обращений от граждан РФ, проживающих в Израиле.

Позже стало известно, что самыми популярными запросами в российское посольство в Израиле стали быстрые оформления детских паспортов и свидетельств на возвращение. На консульском учете стоят 130 тысяч россиян, однако фактически желающих вернуться в РФ россиян намного больше, поскольку эта процедура не является обязательной.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа перед началом наземной операции ЦАХАЛ. Тем не менее россияне, которые не могли вылететь из Израиля, пожаловались на бездействие МИД РФ и российского посольства.